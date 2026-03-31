Lampy v ulicích zhasínají kvůli vlhku. Město chystá výměny za desítky milionů

Jana Nedělková
  9:42
Nefunkční lampy a části ulic zahalené do tmy nejsou nic nezvyklého hlavně ve žďárské čtvrti Přednádraží. Padesátileté veřejné osvětlení tam dožívá a potýká se s častými závadami, jež nastávají zvláště za vlhkého počasí. Ke zlepšení by mohlo ale dojít už letos. Město chystá opravu nejzrádnějších úseků.
Kvůli poruchám světel v okolí žďárského vlakového nádraží přijde tato lokalita při rekonstrukci veřejného osvětlení na řadu jako první. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

8 fotografií

Jako první přijdou na řadu ulice Haškova, Chelčického a Nádražní. „Nyní připravujeme k těmto opravám projektovou dokumentaci. Náklady budou známy po jejím dopracování, řádově to ale budou desítky milionů korun,“ přiblížil žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák (ANO) a doplnil, že k samotným pracím by mohlo ideálně dojít již v letošním roce, případně pak v příštím.

Obvykle se životnost lamp udává kolem pětadvaceti až třiceti let; svítidla na Přednádraží tudíž značně – téměř dvojnásobně – přesluhují. I proto budou ostatně první na řadě.

„V léto lokalitě to není jen o tom, vyměnit někde kousek kabelu nebo třeba jednu dvě lampy. Veřejné osvětlení se tam musí udělat celé znovu,“ vysvětlil Hedvičák.

Modernizace i na Vysočanech či Stalingradě

Rozlehlé sídliště v okolí vlakového a autobusového nádraží však není jediné, kde už lampy volají po opravě. S potížemi se potýkají i další čtvrti napříč městem, například Vysočany či Stalingrad. Někdy jde o poruchy v konkrétní ulici, zpravidla ale pouze v některých jejích úsecích. „Plánujeme se jimi zabývat v několika nejbližších letech,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

S poruchami na lampách se město nejčastěji setkává v okolí nádraží - například v ulici Chelčického (na snímku).
8 fotografií

Na pořadníku se podle ní nacházejí například ulice 1. máje, Bezručova, Brněnská, Krátká, Sadová, Lesní, Lučiny nebo Purkyňova. Dále Strojírenská, Tyršova, Studentská, U Malého lesa, U Taferny či Veselská.

V současné době navíc ovládání, kontrola a řešení technických potíží nejsou plně automatizované. „Systém odešle informaci rozvaděči, aby se lampy rozsvítily. Ovšem už nedostane zpět informaci, zda k tomu došlo, nebo je tam nějaký problém,“ vysvětlil už dříve Hedvičák.

Systém hlášení závad bude modernější

Radnice teď proto shání modernější systém hlášení závad. Pomocí něj by už správa veřejného osvětlení měla snáze zjistit, kde se zrovna topí ulice ve tmě, a nemusela čekat až na avíza od obyvatel.

Systém bude podle vedení města součástí většího IT projektu. „V první etapě bychom měli získat software, vyměnit tři hlavní rozvaděče veřejného osvětlení a na nich pak osadit a vyzkoušet nové řízení a kontrolu,“ upřesnil Hedvičák.

Dodal, že podrobnější informace není zatím možné zveřejňovat – kvůli připravované veřejné zakázce na dodavatele. Po ukončení výběrového řízení by se mohli Žďárští do první fáze modernizace pustit ještě letos, nejdříve však na podzim.

Závady na veřejném osvětlení, tedy i nesvítící lampy, mohou obyvatelé nahlašovat prostřednictvím e-mailu osvetleni@satt.cz. Městská společnost Satt se následně pustí do zjišťování závady a poté i do oprav. Ideální je uvést přesné číslo lampy, uvedené na štítku, ale případně postačí i nahlášení ulice a specifikace místa. Lze také přiložit fotku.

Veřejné osvětlení zahrnuje ve Žďáře nad Sázavou přibližně tři a půl tisíce lamp. Náklady na jejich provoz, tedy jak na elektřinu, tak na opravy, se pohybují kolem osmi milionů korun ročně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

31. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 31. března 2026  9:20

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Ministerstvu pro místní rozvoj visí neobvykle dvě české vlajky.Chybí zde vlajka EU a Ukrajiny.Dnes se zřejmě slaví kontroverzní Den české vlajky vyhlášený vládou Andreje Babiše.

vydáno 31. března 2026  9:19

Veleslavínova

Veleslavínova

Provozovatel sdílených automobilů Bolt Drive rozšířil vozový park o Škodu Kamiq.

vydáno 31. března 2026  9:19

Žižkov

Žižkov

Ptačí pomsta

vydáno 31. března 2026  9:19

Málo platné, jaro se probouzí i na letňanských předzahrádkách.

vydáno 31. března 2026  9:18

Nejen k jaru patří dětská hra: Skákání panáka. A tak v letňanském parčíku Stará Náves je možné spatřit namalovanou hru.

vydáno 31. března 2026  9:18

Černý most v Hodoníně je v rekonstrukci, platí uzavírka

31. března 2026  9:18

Až do 6. dubna 2026 se před poliklinikou Prosek „utábořil“ lunapark.

vydáno 31. března 2026  9:17

Ve středu 1. dubna zahajuje ve 13 hod. provoz třetí trolejbusová linka 52 ve všední dny s částí spojů dojede až na Jinonice, jezdit bude prozatím ve zkušebním provozu každý den. Linka 137 ještě...

vydáno 31. března 2026  9:17

Ve středu 1. dubna zahajuje ve 13 hod. provoz třetí trolejbusová linka 52 ve všední dny s částí spojů dojede až na Jinonice, jezdit bude prozatím ve zkušebním provozu každý den. Linka 137 ještě...

vydáno 31. března 2026  9:16

Začala rekonstrukce druhého mostu u Sulkova

31. března 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.