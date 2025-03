Jde přibližně o 200 metrů dlouhý úsek, dle projektanta by měl stát zhruba 1,8 milionu korun. „Už dvakrát se do soutěže žádná firma nepřihlásila, snad to vyjde napotřetí,“ věří starosta Martin Kamarád.

Jak dodal, zřejmě jde o malou zakázku, která by se však mohla potýkat s několika problémy. „Hlavně se jedná o úsek podél silnice první třídy, takže by zhotovitel musel splnit řadu podmínek vlastníka komunikace. A do toho se asi mnoha firmám nechce,“ vysvětluje si nezájem firem starosta. (vok)