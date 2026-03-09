Přibyslav staví spojnici za 18 milionů. Uleví centru a nabídne parcely pro domy

Martin Vokáč
  11:22aktualizováno  11:22
Město Přibyslav finalizuje přípravy před spuštěním jedné z největších investic letošního roku. Ve čtyřtisícovém městě na Havlíčkobrodsku se v dubnu pustí do stavby nové ulice. Ta nejen že propojí dvě části města, ale zároveň se stane i základem pro vznik nového sídliště a nabídky dalších služeb.

Radnice v Přibyslavi aktuálně finalizuje přípravy na jednu z největších investic letošního roku. V dubnu zahájí stavbu nové ulice za 18 milionů. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Nová ulice spojí Pecháčkovu a Jižní ulici na severovýchodě města. Bude dlouhá přibližně 250 metrů. Její zřízení by mělo město přijít na zhruba 18 milionů korun. Podle starosty Martina Kamaráda z ODS je to příznivá cena na to, co do budoucna propojka přinese.

„Umožní centrum Přibyslavi objet, ať už při plánovaných opravách a uzavírkách, nebo v případě jakékoliv neočekávané události. Bude to nová alternativní trasa, jak se dostat ze sídliště i jak si případně zkrátit cestu směrem k místní části Hřiště,“ uvedl starosta.

Ulice by se ale do budoucna měla stát i centrem dalších stavebních aktivit. Vedení města si slibuje, že časem podél ní vyrostou rodinné domy i bytovky a rozšíří se nabídka služeb a drobných výrobních a podnikatelských provozů.

Zázemí pro živnostníky i rodiny

„Naše představa je taková, že by tu mohly vzniknout nové provozy, které nenaruší klid bydlení, typově třeba autoservis nebo sídla živnostníků,“ konstatoval starosta Kamarád.

Vedení města proto hned při budování ulice nechá část pozemků pro tyto účely zasíťovat.

Střechy Přibyslavi pokryje fotovoltaika, město zvažuje osadit i skládku

Do budoucna tu chystá ještě výraznější rozšíření. Sídliště, jež podél ulice vyroste, by se mělo postupně dostat až ke kaskádě rybníků východním směrem. Ve finále by tu mohlo stát přes čtyřicet nových rodinných domů. K nim by mohly přibýt i terasové domy a místo by radnice ráda ponechala i na bytovky v severní části území. To všechno by měl doplnit park, hřiště a sportoviště i síť cest.

Přibyslav se v posledních letech co do území výrazně rozrostla. Nová čtvrť vznikla na východním okraji, právě poblíž Jižní ulice. Přibylo tu i oblíbené dopravní hřiště. Nové parcely pro rodinnou výstavbu se momentálně ale připravují i na opačné straně města, na výpadovce k Hesovu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...

Nová ambulance ve Zlíně se stará o pacienty s traumaty po kritickém stavu

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (na snímku) otevřelo...

Baťova nemocnice otevřela novou post-ICU ambulanci. Lékaři v ní budou dlouhodobě sledovat pacienty, kteří prodělali zástavu oběhu, těžké poranění hlavy vyžadující operační řešení, rozsáhlá...

9. března 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Návrh na plošný zákaz mobilů ve školách není dost promyšlený, míní Schorm

ilustrační snímek

Zástupce veřejného ochránce práv a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm kritizuje návrh skupiny poslanců na plošný zákaz používání mobilních telefonů ve...

9. března 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Nacpal do plastové bedny tři kočky a odložil ji u domu, tyrana hledají strážníci

U domu v Šumperku někdo nechal plastový box, uvnitř kterého byly zavřené tři...

Neobvyklý případ řeší nyní strážníci v Šumperku. Místní obyvatel jim v neděli na služebnu přinesl velkou plastovou bednu. Ležela u jednoho z tamních domů a uvnitř se tísnily tři kočky. Strážníci teď...

9. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:37

Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Na snímku u kostela ve Starých...

Asi každý pamětník MHD si ještě vzpomene na legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická vozidla brázdila ulice českých měst hojně ještě v 90. letech. Teď zkouší českobudějovický dopravní...

9. března 2026  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kvůli výpovědím kantorů hrozí škole v Humpolci kolaps, rodiče tlačí na radnici

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Dramatický vývoj na Základní škole Hradská v Humpolci dostal v závěru týdne před aktuálními jarními prázdninami nový rozměr. Zatímco rodiče žáků ve čtvrtek „vystřelili“ směrem k radnici ostrý...

9. března 2026  11:32,  aktualizováno  12:15

Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...

9. března 2026  12:02

Na slavnost blahořečení Buly a Drboly už se registrovalo více než 4000 lidí

ilustrační snímek

Brněnské biskupství v sobotu spustilo registraci návštěvníků slavnosti, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Zatím se přihlásilo více než...

9. března 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

Celníci zintenzivnili kontroly, ve Zlínském kraji odhalili další černou pálenici

ilustrační snímek

Celníci zintenzivnili kontroly zaměřené na protizákonnou výrobu alkoholu. Ve Zlínském kraji letos odhalili čtvrtou nelegální pálenici, tentokrát v Holešově na...

9. března 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Žirovnice zajistila nového stomatologa, ordinovat bude na městském úřadu

ilustrační snímek

Žirovnice na Pelhřimovsku uzavřela smlouvu s provozovatelem zubní ordinace. Žádný stomatolog nyní ve městě není. Nová ordinace by měla otevřít ve druhé...

9. března 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

S podmíněným a peněžitým trestem odešel od plzeňského okresního soudu bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, souzený za porušení povinnosti při správě...

9. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Šumperk spustí od dubna novou službu veřejné dopravy s názvem ŠumBus

ilustrační snímek

Město Šumperk spustí od dubna službu ŠumBus. Půjde o přepravu na vyžádání, která doplní současný systém městské hromadné dopravy a fungující senior taxi....

9. března 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

Přibyslav staví spojnici za 18 milionů. Uleví centru a nabídne parcely pro domy

Starosta Martin Kamarád na mapě ukazuje novou silniční spojku Pecháčkovy a...

Město Přibyslav finalizuje přípravy před spuštěním jedné z největších investic letošního roku. Ve čtyřtisícovém městě na Havlíčkobrodsku se v dubnu pustí do stavby nové ulice. Ta nejen že propojí dvě...

9. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.