Vysočina přidá peníze na vybavení dobrovolných hasičů, 35 milionů Kč nestačí

Autor: ČTK
  14:15aktualizováno  14:15
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších deset milionů korun. Původní limit 25 milionů korun nedávno zvýšila na 35 milionů, přesto to nestačí, řekl dnes novinářům hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát.

"V tuto chvíli už se dostáváme na 45 milionů korun, protože zájem o dopravní automobily, přívěsy, ale i cisterny je velký. Jsem rád, že v rámci Kraje Vysočina tuto techniku modernizujeme," řekl hejtman. Předpokládá, že zvýšení na 45 milionů korun bude letos stačit. Kolik peněz na stejnou podporu vyčlení kraj pro příští rok, podle něj ještě není stanovené. "Ale rozhodně bude navýšen oproti roku 2026," řekl hejtman.

Státní dotace na nákup dopravních aut je nejvýše 600.000 korun. U požárních přívěsů je limit 450.000 korun a u rekonstrukcí a staveb požárních zbrojnic šest milionů korun. Kraj obcím poskytuje maximálně dvě třetiny přiznané státní dotace. Dotace na úpravy a stavby zbrojnic sice stát letos nevyhlásil, ale o krajské peníze se ucházejí ti, kteří s žádostí u státu uspěli dřív.

Letos se zvýšil i krajský příspěvek na nákup cisternových stříkaček z 500.000 korun na tři miliony Kč. Získaly je i v Kožlí, Jaroměřicích nad Rokytnou, Staré Říši nebo Ostrově nad Oslavou. Cena automobilové stříkačky je podle kraje asi 12 milionů korun. Letos jednotky požádaly o příspěvek na 16 stříkaček, řekl hejtman.

Na akceschopnost jednotek požární ochrany letos kraj vyčlenil 7,8 milionu korun. Obce tak podle typu jednotky požární ochrany dostávají od 30.000 do 60.000 korun. Kategorie určují územní působnost nebo dobu výjezdu od vyhlášení poplachu. Podpora je v kraji určená pro 192 obcí. Dobrovolných hasičů je v kraji s více než půl milionem obyvatel přes 43.500.

Příspěvky z krajského rozpočtu dostávají i profesionální hasiči, loni to bylo asi deset milionů korun. Letošní podpora bude podle hejtmana 15 milionů korun a do návrhu rozpočtu na příští rok by se podle něj mělo dostat pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 20 milionů korun.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť

Nová čtvrť v Holešovicích

V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží Holešovice se má postupně proměnit z převážně tranzitního místa v plnohodnotnou městskou čtvrť s kvalitním...

Policisté pátrají po 94leté ženě z Mostu

ilustrační snímek

Policisté pátrají po 94leté Ireně Hanzlíčkové z Mostu, která ze svého bydliště odešla už zřejmě v sobotu. Blízkým se od té doby neozvala. Na policejním webu to...

21. září 2026  23:07,  aktualizováno  23:07

Michal Fischer, starosta Prahy 15: Vizi musíte umět realizovat

Politická reklama
Michal Fischer, starosta Prahy 15

Doprava, dostupné bydlení, školy i služby pro stárnoucí populaci patří mezi témata, která budou v příštích letech určovat další podobu Prahy 15.

22. září 2026

Střílel z okna bytu ve čtvrtém patře. Policie muže zpacifikovala

ilustrační snímek

Pražští policisté vyjeli v pondělí večer do ulice Pod Kavalírkou v Praze 5 poté, co několik lidí oznámilo, že neznámý muž střílí z jednoho z bytů ve čtvrtém patře. Na místo okamžitě vyrazily...

21. září 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Kněz, zvon, graffiti a neony. Slavnostní rozjezd lanovky na Petřín přitáhl davy

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)

První cestující se jí svezou v úterý ráno. Slavnostní otevření se nicméně uskutečnilo večer předtím. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, novináři...

21. září 2026  21:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Tábor prodal pozemek na stavbu domova se zvláštním režimem za 20,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Pozemek pro stavbu Domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala společnost Senior Garden Beta. Za plochu o rozloze více...

21. září 2026  18:31,  aktualizováno  18:31

U Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo přes 16.000 vzácných hořečků

ilustrační snímek

Na louce u Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo 16.191 vzácných hořečků nahořklých, více než dvojnásobek loňského počtu. Loni jich ochránci přírody...

21. září 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče bude Adam Steinbauer

ilustrační snímek

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče se stane režisér Adam Steinbauer. Uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásila desítka uchazečů....

21. září 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Praha chystá velkou proměnu Nádraží Holešovice. Vzniknout mají dvě nová náměstí

Nové Holešovice mají vítězný návrh. Promění se podle konceptu studia CHYBÍK +...

Mezinárodní porota vedená německým urbanistou prof. Jörnem Walterem rozhodla o výsledku soutěžního workshopu Nové Holešovice. Za nejlepší označila návrh studia CHYBÍK + KRIŠTOF.

21. září 2026  19:30

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy na Dům městských služeb

ilustrační snímek

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na Dům městských služeb. Odhadované náklady na přestavbu bývalého obchodního domu jsou 200 milionů...

21. září 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.