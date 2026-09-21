Vysočina přidá peníze na vybavení dobrovolných hasičů, 35 milionů Kč nestačí

Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších deset milionů korun. Původní limit 25 milionů korun nedávno zvýšila na 35 milionů, přesto to nestačí, řekl dnes novinářům hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát.
"V tuto chvíli už se dostáváme na 45 milionů korun, protože zájem o dopravní automobily, přívěsy, ale i cisterny je velký. Jsem rád, že v rámci Kraje Vysočina tuto techniku modernizujeme," řekl hejtman. Předpokládá, že zvýšení na 45 milionů korun bude letos stačit. Kolik peněz na stejnou podporu vyčlení kraj pro příští rok, podle něj ještě není stanovené. "Ale rozhodně bude navýšen oproti roku 2026," řekl hejtman.
Státní dotace na nákup dopravních aut je nejvýše 600.000 korun. U požárních přívěsů je limit 450.000 korun a u rekonstrukcí a staveb požárních zbrojnic šest milionů korun. Kraj obcím poskytuje maximálně dvě třetiny přiznané státní dotace. Dotace na úpravy a stavby zbrojnic sice stát letos nevyhlásil, ale o krajské peníze se ucházejí ti, kteří s žádostí u státu uspěli dřív.
Letos se zvýšil i krajský příspěvek na nákup cisternových stříkaček z 500.000 korun na tři miliony Kč. Získaly je i v Kožlí, Jaroměřicích nad Rokytnou, Staré Říši nebo Ostrově nad Oslavou. Cena automobilové stříkačky je podle kraje asi 12 milionů korun. Letos jednotky požádaly o příspěvek na 16 stříkaček, řekl hejtman.
Na akceschopnost jednotek požární ochrany letos kraj vyčlenil 7,8 milionu korun. Obce tak podle typu jednotky požární ochrany dostávají od 30.000 do 60.000 korun. Kategorie určují územní působnost nebo dobu výjezdu od vyhlášení poplachu. Podpora je v kraji určená pro 192 obcí. Dobrovolných hasičů je v kraji s více než půl milionem obyvatel přes 43.500.
Příspěvky z krajského rozpočtu dostávají i profesionální hasiči, loni to bylo asi deset milionů korun. Letošní podpora bude podle hejtmana 15 milionů korun a do návrhu rozpočtu na příští rok by se podle něj mělo dostat pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 20 milionů korun.