Vysočina přišla za půl roku o 1038 obyvatel, víc lidí zemřelo, než se narodilo

Vysočina přišla za první pololetí letošního roku o 1038 obyvatel. Způsobil to přirozený úbytek, když se narodilo méně dětí, než bylo zemřelých. Počet obyvatel se snížil ve všech částech kraje, nejvýrazněji na Jihlavsku. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo v kraji k 30. červnu 514.915 lidí.
Od ledna do června se na Vysočině narodilo 1756 dětí. Zemřelých bylo za první pololetí o 1040 víc. Migrace úbytek snížila jen o dvě osoby. Přistěhovalo se 4436 lidí a 4434 lidí se rozhodlo žít mimo Vysočinu.
Jediný okres, ze kterého se víc lidí odstěhovalo, než ho opustilo, bylo Jihlavsko. Šlo z něj pryč 1606 lidí. Přistěhovaných na Jihlavsko bylo za stejné období 1435. Zbylé čtyři okresy Vysočiny mají bilanci migrace kladnou o desítky lidí.
O obyvatele tak přišla Vysočina hlavně kvůli nižší porodnosti. Nejvíc se přirozený úbytek podepsal na Třebíčsku, kde zemřelo 628 lidí a narodilo se jich 361.
Pokles počtu obyvatel kraje v letošním prvním pololetí byl menší než loni. Od ledna do června roku 2025 se počet obyvatel Vysočiny snížil o 2090.
Počet obyvatel ČR se v letošním prvním pololetí snížil o 12.184 na 10,9 milionu lidí. Víc lidí zemřelo, než se narodilo, což nevyrovnala ani kladná migrace. Mezi regiony se pokles počtu obyvatel netýkal pouze Středočeského kraje a Prahy.
Vývoj počtu obyvatel Kraje Vysočina v 1. pololetí 2026:
Počet obyvatel k 1. lednu Počet obyvatel k 30. červnu Rozdíl Narození Zemřelí Přírůstekstěhováním
Havlíčkův Brod 95.359 95.209 -150 353 538 35
Jihlava 117.418 117.063 - 355 376 560 -171
Pelhřimov 74.205 74.048 - 157 245 430 28
Třebíč 110.200 110.028 - 172 361 628 95
Žďár nad Sázavou 118.771 118.567 - 204 421 640 15
Vysočina 515.953 514.915 -1038 1756 2796 2
Zdroj: ČSÚ