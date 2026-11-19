Kraj Vysočina dnes v Horáckém divadle Jihlava rozdal svoje nejvyšší vyznamenání. Získal je i sklářský výtvarník Jan Exnar nebo dálková plavkyně Andrea Klementová. Ceny inspirativním osobnostem regionu uděluje Vysočina od roku 2008.
"Všichni mají jedno společné. Za jejich úspěchy stojí roky poctivé práce, odhodlání a vytrvalosti. Jsem hrdý na to, že právě s Vysočinou jsou jejich životní příběhy spojené," uvedl hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO).
Medaile jsou vytvořené podle návrhu Radomíra Dvořáka. Kamenná medaile je určená tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Materiál byl zvolen kvůli své stálosti a neměnnosti.
Kraj se ji letos rozhodl udělit akademickému malíři Josefu Marhiasi Minaříkovi, významnému krajináři, pro kterého jsou stálou inspirací Železné hory, údolí řeky Doubravy a okolí Ronova a který provozuje v Heřmani u Jeřišna na Havlíčkobrodsku svoji galerii.
Exnar, čerstvý držitel další kamenné medaile, je havlíčkobrodský rodák a absolvent ateliéru skla Vysoké uměleckoprůmyslové školy v Praze u profesora Stanislava Libenského, kterého proslavily jeho monumentální skleněné plastiky. Exnarovo dílo je součástí mnoha sbírek v Česku i zahraničí, včetně amerického Corning Museum of Glass. Kamennou medaili letos získala také Alena Matějka, sochařka, která vyrůstala v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku. Vedle skla pracuje také s žulou a mramorem. Úspěšná se svojí tvorbou byla na zahraničních soutěžích a nyní se svým manželem Larsem Widenfalkem připravuje stálou expozici pro nové muzeum skla v pražském Clam-Gallasově paláci.
Další tři ocenění dnes získali od Vysočiny skleněnou medaili, která je ohodnocením jednorázového činu i dlouholeté práce směřující k rozvoji kraje a prospěchu jeho obyvatel. Materiál symbolizuje čirou a nezištnou podstatu skutků oceněných, kterými se letos stali primář ortopedického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě Jaroslav Pilný, operní pěvkyně Kateřina Hebelková a filmařka Beata Parkanová.
Těm, kteří mohou být pro ostatní vzorem, kraj uděluje dřevěnou medaili. Vedle třebíčské plavkyně Klementové, která sbírá medaile z mezinárodních soutěží a dokázala přeplavat kanál La Manche i kalifornský průliv Catalina, ji získal také herec Tomáš Weber, rodák z Havlíčkova Brodu, a ilustrátor Lukáš Tomek pocházející z Nového Města na Moravě.