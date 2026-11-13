Skiareály na Vysočině jsou připravené na zimní sezonu. Kromě mrazu a sněhu by kvůli letošnímu suchu potřebovaly i větší přítok vody pro umělé zasněžování. Provozovatelé sjezdovek, které oslovila ČTK, většinou uváděli, že základní zásobu vody pro spuštění zasněžovací techniky mají. Obce v okolí Nového Města na Moravě na Žďársku se budou radit o tom, jak si poradit s náporem běžkařů, protože v posledních mírných zimách pro ně byl přírodní sníh převážně jen v této vrcholové části Vysočiny.
Když dříve napadlo dost sněhu, zamířili běžkaři do různých částí Žďárských vrchů. V posledních zimách se slabou sněhovou pokrývkou se ale soustřeďují do několika vesnic na Novoměstsku, od Vlachovic přes Sklené, Tři Studně na Fryšavu a Kadov. "Ty malé obce si s tím neví rady," řekl Miloš Brabec, předseda Mikroregionu Novoměstsko a starosta Tří Studní. Uvedl, že auta v těchto obcích nemají kde zaparkovat, chybí toalety. Je rád, že lyžaři začali alespoň využívat víkendové autobusy.
Provozovatelé sjezdovek na Vysočině většinou uváděli, že se před zimou snažili zlepšit techniku pro výrobu sněhu. "Oba areály chystáme. Máme po povinných revizích, minulou sobotu jsme v Lukách nacvičovali evakuaci (osob) z lanovky," řekla Magda Vaňková, která se stará o skiareály v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku u Pelhřimova. Uvedla, že u obou sjezdovek je voda v retenčních nádržích.
Na zimu se připravují i provozovatelé ploch pro bruslení. Venkovní ledové kluziště bude mít letos kromě Jihlavy i Havlíčkův Brod. V Jihlavě bude 100 metrů dlouhý okruh s ledovou plochou na náměstí otevřený od první adventní neděle do 7. února, kdy budou školám na Vysočině končit jarní prázdniny. V Havlíčkově Brodě bude ve stejném čase venkovní kluziště v parku Budoucnost. Ledová plocha tam bude mít rozměr deset krát 20 metrů.
Loni bylo v Havlíčkově Brodě kluziště se syntetickým povrchem v Plovárenské ulici. Znovu si ho město nepronajalo. Obdobné umělé kluziště bude letos u zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Učí se na něm bruslit děti. Když bude dost mrznout, bude u stadionu i rychlobruslařský ovál, uvedl ředitel městské organizace Sportis Radim Technik. Ovál je dlouhý 333 metrů.