Obec se šesti stovkami obyvatel postaví areál s kulturním domem. Vyjde ji na 90 milionů

Jana Nedělková
  8:22
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Horní náves s obecním neboli kulturním domem nabídne široké spektrum vyžití....

Horní náves s obecním neboli kulturním domem nabídne široké spektrum vyžití. (31. srpna 2026) | foto: Vizualizace: Štukheil Šobich architekti, Jana Nedělková,  MF DNES

Dnešní obecní úřad ve Stránecké Zhoři už dosluhuje, do budovy i zatéká. (31....
Starosta Stránecké Zhoře Josef Kadela ukazuje pozemky, kde vznikne horní náves...
Starosta Stránecké Zhoře Josef Kadela ukazuje pozemky, kde vznikne horní náves...
Pozemek, kde vznikne horní náves s kulturním domem a hřišti, je nyní nevyužitý...
15 fotografií
Plesy, koncerty či taneční zábavy, které se konají v zimě? Uspořádání takové akce je pro obyvatele Stránecké Zhoře, šestisethlavé vsi u Velkého Meziříčí, takřka nemožné. Absence kulturního domu nebo vhodného sálu směřuje všechno organizační úsilí na letní období, pod širé nebe. To se ale brzy změní.

Stránecká Zhoř se zjara pustí do budování volnočasového areálu za zhruba 90 milionů korun. Jeho součástí navíc nebude „jen“ zcela nový „kulturák“. Výrazná proměna čeká i sídlo vedení obce.

„Budova obecního úřadu je jednou z nejstarších ve Stránecké Zhoři, čemuž odpovídá i její stav. Ten je dlouhodobě nevyhovující, kromě jiného sem i zatéká. Dílčí opravy to už nevyřeší, chtělo to nějaký komplexnější zásah,“ popsal zhořský starosta Josef Kadela v nevelké místnosti, sloužící jako „zasedačka“ zastupitelů.

Zároveň ji však pro tréninky využívají místní hráči stolního tenisu, takže jí vévodí pingpongové stoly. „Kapacita, jak vidíte, je minimální, na pořádání něčeho většího to není. Takže se všechny akce snažíme dělat v období, kdy se dá být venku. A doufáme v hezké počasí,“ krčí rameny Kadela.

Nesnadná, ale nejlepší věc

Vedení obce se proto rozhodlo vyřešit hned několik svých „bolestí“ naráz. V centru vesnice díky tomu vyroste velký areál: s opraveným úřadem, novým kulturním domem a dokonce i s několika hřišti. Ta jsou totiž nyní roztroušená různě po vsi, dosluhují nebo se – coby dědictví minulosti – nacházejí na soukromých pozemcích.

Takto rozsáhlý plán přivedl Zhořské na myšlenku uspořádání architektonické soutěže. „I když celý proces nebyl snadný, dnes to vidíme jako nejlepší věc, co jsme mohli udělat. Přihlásilo se nám přes třicet velmi kvalitních návrhů od architektů z Česka i ze Slovenska. Ani ti nejbystřejší zastupitelé by podle mě sami od stolu něco podobného nevymysleli,“ usmívá se starosta s dodatkem, že na uspořádání soutěže získala obec státní dotaci.

Dnešní obecní úřad ve Stránecké Zhoři už dosluhuje, do budovy i zatéká. (31. srpna 2026)
Starosta Stránecké Zhoře Josef Kadela ukazuje pozemky, kde vznikne horní náves s novým kulturním domem a hřišti. (31. srpna 2026)
Starosta Stránecké Zhoře Josef Kadela ukazuje pozemky, kde vznikne horní náves s novým kulturním domem a hřišti. (31. srpna 2026)
Pozemek, kde vznikne horní náves s kulturním domem a hřišti, je nyní nevyužitý a čeká na svoji příležitost. (31. srpna 2026)
15 fotografií

„V porotě byli učitelé z vysokých škol, lidé z praxe, samí odborníci. Na vše dohlížela Česká komora architektů. Posuzování trvalo celý den,“ vzpomněl Kadela, jenž v porotě usedl také, ještě s místostarostou Janem Heldesem.

První cenu nakonec získali Petr Štukheil a Vladimír Šobich z brněnského studia Štukheil Šobich architekti, společně s architektem Robertem Gallem. S vítězi obec – po schválení zastupitelstvem – podepsala smlouvu o dílo. Dnes má od autorů připraven projekt a finišuje hledání firmy, jež se zakázky ujme. Budovat se začne na jaře 2027.

A jak se centrum Stránecké Zhoře změní?

Obecní úřad čeká kompletní rekonstrukce, po níž tam vznikne mimo jiné nová zasedací místnost, kanceláře starosty i účetní, sociální zařízení či archiv. Před „radnicí“ pak lidé najdou reprezentativní prostranství s posezením a vývěskou, takzvanou dolní náves.

Zdevastovaný zámek zachránil řád s dobrovolníky. Opravují ho hlavně svépomocí

Naproti tomu přístavek budovy, kde dnes starosta úřaduje, čeká bourání. Na jeho místě bude vytvořen nový průchod od hlavní silnice až na horní náves s „kulturákem“. Právě toto plánované prostranství aspiruje na hlavní chloubu obce. „Dominantou obecního domu bude sál, kde v pohodlném plesovém provedení vznikne 120 míst. Je ale možnost kapacitu ještě navýšit využitím přísálí.

Do objektu se přesune také obecní hospoda, která je dnes součástí budovy úřadu,“ popsal starosta a doplnil, že „kulturák“ bude mít veškeré potřebné zázemí pro konání různorodých akcí. „Chceme tady dělat věci pro lidi napříč věkem – od divadla pro děti ze školky až po plesy nebo setkání seniorů,“ plánuje Kadela.

Zámek byl před zřícením, zachraňuje ho řád. Obnovenou kapli posvětil biskup

Návrh od architektů budovu přirozeně propojuje i s jejím okolím, kde zájemci využijí třeba letní amfiteátr, parčík i zmíněná dětská hřiště, včetně workoutového. „Horní náves bude intenzivně ‚živena‘ děním kolem obecního domu s hospodou a sálem, různé společenské akce se budou přelévat do venkovního prostoru. Mohou se zde konat koncerty, různá vystoupení, folklorní akce a podobně, ale bude fungovat i během obyčejného všedního dne pro odpočinek v zeleni, na dětském hřišti, ve venkovní posilovně nebo u piva,“ shrnuli autoři projektu.

Úspory i úvěr

Místo tak značně prokoukne. Zatím jsou totiž dotčené pozemky nevyužité. Obec je kdysi pořídila i se starým zemědělským stavením, které už svépomocí z plochy odstranila. A byť se výše očekávaných nákladů zdá být na vcelku malou ves dost vysoká, starosta obavy nemá. Dvě třetiny pokryje obec z úspor, na zbytek je připravena si vzít úvěr, stejně jako se to v minulosti osvědčilo při budování splaškové kanalizace. „Vše jsme tehdy hravě splatili,“ podotkl Kadela s tím, že má Zhoř zažádáno i o několik dotací. Od Kraje Vysočina už získala desetimilionovou podporu.

Ač to nebylo požadováno, vítězní architekti studii doplnili vizí, jak upravit i ulici, jež vede kolem parkoviště a kaple alejí dál směrem k zámku. Vedení obce to vnímá jako podnět do budoucna pro vznik jakési „hlavní třídy“.

„V kombinaci se zámkem, kde vlastníci také neustále pracují na opravách, by to časem mohlo tvořit takový ucelený, společenský a reprezentativní prostor,“ dodal starosta.

7. června 2026
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