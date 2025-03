Lékárny Dr. Max proto přicházejí s preventivním projektem, během něhož nabídnou orientační měření hladiny cukru v krvi. Program poskytují jak ve svých lékárnách, tak nově také prostřednictvím mobilní služby ve vybraných městech republiky.

V rámci takzvané DiaTour tým odborníků navštíví i Vysočinu. V úterý 29. dubna se objeví v Moravských Budějovicích a o den později v Telči. V následujícím týdnu pak 5. května zavítá do Polné a 7. května do Světlé nad Sázavou. K dispozici bude vždy od 9 do 17 hodin.

Na návštěvu mobilní stanice je třeba se nejdříve čtrnáct dní předem rezervovat. Preventivní péči síť lékáren nastartovala v loňském roce. Celorepublikově jí zatím prošlo už přes patnáct tisíc lidí.

„Je zřejmé, že se lidé chtějí dozvědět něco konkrétního o svém stavu. Bereme to jako pozitivní signál svědčící o jejich zájmu o vlastní zdraví,“ říká ředitel sítě lékáren Jan Žák.