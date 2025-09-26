Telč se rozloučí s létem Svatováclavskými slavnostmi a Kmínovým festivalem

„Na pódiu vystoupí ochotnický řezník Petr Čtvrtníček, historik potravin docent Martin Franc a kmínař a lisař olejnin Karel Jonák. K poslechu a tanci zahraje cimbálová muzika Hudci z Kyjova,“ uvedla Eva Janoušková z městského odboru kultury.
Odpoledne letní sezonu ukončí Svatováclavské slavnosti. Svatý Václav s družinou vjede na náměstí ve 14 hodin. Na pódiu u mariánského morového sloupu bude přivítán představiteli města. Závěr slavností na náměstí bude patřit od 16 hodin koncertu kapely Sebranka jazz orchestra.