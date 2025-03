„Skříňový oltář je v postním období uzavřený a překrytý pruhem látky, proto mají návštěvníci nyní jedinečnou možnost vidět to, co se nachází za jeho křídly,“ zve do Třebíče Petra Maštalířová z destinační kanceláře Třebíčsko.

Prohlídky s průvodcem se konají každý den během celého roku.