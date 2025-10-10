„Orientační dechová zkouška prokázala extrémní hodnotu 5,87 promile alkoholu. Vzhledem ke stavu muže byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla k lékařskému vyšetření do nemocnice,“ uvedla mluvčí třebíčské městské policie Marcela Havlíčková.
Muž z Havlíčkobrodska s téměř šesti promile skončil v nemocnici
Silně opilého osmašedesátiletého muže z Havlíčkobrodska našli městští policisté v úterý před polednem na vlakovém nádraží v Třebíči. Opilec tam obtěžoval cestující a nebyl schopen chůze.
