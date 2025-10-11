Dýňobraní láká na podzimní tvoření i stylové pokrmy

Také dekorace, fotokoutek a prodejní stánky, včetně občerstvení, budou hlavně v podzimním a „dýňovém duchu.
Návštěvníky čeká i řada vystoupení, dětské hry a soutěže či ukázka historických traktorů.
Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.
Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...
Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.
Koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v Obecním domě.
Na Petřinách probíhal páteční velký úklid na směně A která je od 7:00 do zítřejších 7:00 hod., hasiči mají 24 hod. směny rozdělené na 16 hodin aktivního výkonu a 8 hodin v pohotovosti na stanici kde...
Odtah auta na Národní třídě.
Příprava na Halloween v Obchodním domě Máj.
Reklamní auto na Národní třídě.
V Rytířské ulici v Praze 1 na Starém Městě se bude točit nějaký velkofilm.Na místě jsou koně.
Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...
Opravovaná zastávka autobusu na které se už 14 dní nic nedělá a je v tomto rozestavěném stavu.