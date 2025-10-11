Dýňobraní láká na podzimní tvoření i stylové pokrmy

Autor: Jana Nedělková
  8:21
Do podzimního kabátu se dnes zahalí Karlovo náměstí v Třebíči. Koná se tam Dýňobraní, které nabídne pestrý program pro děti i dospělé. Od sobotní desáté hodiny ranní až do dvou odpoledne se příchozí mohou těšit třeba na ochutnávku dýňových specialit, ukázky vyřezávání tykví v režii Bráfovy akademie nebo na stylové podzimní tvořivé dílny.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Také dekorace, fotokoutek a prodejní stánky, včetně občerstvení, budou hlavně v podzimním a „dýňovém duchu.

Návštěvníky čeká i řada vystoupení, dětské hry a soutěže či ukázka historických traktorů.

