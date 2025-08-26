Kněží ze dvou třebíčských farností mají od srpna jiná působiště

Páter Loub působil na Jejkově od 1. září 2019. Od 1. srpna převzal nové poslání v Brně, kde se stal rektorem kostela sv. Máří Magdalény a farářem v Bílovicích nad Svitavou a Babicích nad Svitavou.
Farář Dobeš působil v centru Třebíče od roku 2006 jako farář a děkan Třebíčského děkanství. „V Třebíči však sloužil už od devadesátých let. V srpnu 2025 odchází do Telče, kde bude pokračovat ve své pastorační práci. Oficiální rozloučení proběhlo v neděli 17. srpna. Farníci zároveň pro svého odcházejícího faráře uspořádali veřejnou sbírku na nové auto, které mu usnadní službu v nové farnosti,“ uvedla Marie Anna Průžová z tiskového odboru třebíčské radnice.
Zástupci vedení města oběma kněžím poděkovali za dlouholetou službu a významný přínos městu a jeho obyvatelům.