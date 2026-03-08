Kraj v Třebíči postaví za 700 milionů unikátní domov pro seniory i školku

Jan Salichov
  9:02aktualizováno  9:02
Krajští radní schválili stavební záměr na vybudování nového domova pro seniory, jehož součástí bude i komunitní centrum a mateřská škola. Stávající nevyhovující prostory v třebíčské Kubešově ulici nahradí moderní komplex. Náklady se odhadují na téměř 700 milionů korun.
Investice za 691 milionů korun: takto bude vypadat nový domov pro seniory v Třebíči, jehož součástí bude i fitness zóna a komunitní centrum.

Kapacity sociálních služeb na Vysočině dostanou výraznou posilu. V Třebíči vznikne nové zázemí pro seniory, které nahradí technicky i provozně nevyhovující objekt s 64 lůžky. Novostavba nabídne místo pro 161 klientů a propojí několik generací pod jednou střechou.

„Vyroste na krajském pozemku u ulic Kubešova, Demlova a Zahradníčkova. Předpokládané stavební náklady dosahují 691 milionů korun bez DPH,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Architektonické řešení počítá s otevřeným prostorem, kde se budou přirozeně potkávat senioři, děti z místní školky i obyvatelé okolních ulic.

Projekt počítá s výstavbou podsklepené budovy se čtyřmi nadzemními podlažími a ustupujícím pátým patrem. Klienti budou mít k dispozici jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím. Vzniknou také specializovaná oddělení pro klienty s demencí, kteří potřebují zvláštní režim.

Podle krajského radního pro oblast sociálních věcí Jiřího Horkého je investice nezbytná. „Populace stárne a kapacity sociálních služeb nestačí. Nový domov nabídne důstojné a bezpečné zázemí pro 161 klientů a zároveň získáme prostor pro komunitní aktivity,“ vysvětlil Horký.

Školka i fitness v jednom areálu

Součástí záměru je také komunitní centrum, podobné tomu v Jihlavě. Nabídne denní stacionář, poradenské služby, fitness zónu, ale i mateřskou školu pro 25 dětí. Právě propojení nejmladší a nejstarší generace je jedním z hlavních cílů. „Chceme přiblížit generace a vytvořit přirozené místo setkávání. Komunitní centrum bude otevřené i širší veřejnosti,“ doplnil Horký.

Architektonické řešení zahrnuje terapeutické zahrady, střešní terasu a veřejný předprostor připomínající malé náměstí. Projekt řeší také nové podzemní parkování s kapacitou 64 míst. Budova bude energeticky efektivní.

Výstavba je rozvržena do čtyř etap, aby mohl stávající domov dál fungovat. „Nejprve dojde k demolici nevyužívané budovy školy a garáží. Následovat bude stavba nového domova, poté odstranění starého objektu domova pro seniory a výstavba komunitního centra,“ popsal postup náměstek hejtmana pro krajský majetek Otto Vopěnka.

Celková realizace akce má trvat přibližně čtyři roky.

