Poutníkovy návraty. Fotograf Březina oslaví jubileum výstavou v Malovaném domě

Josef Březina se narodil v roce 1945 v Třebíči, kde strávil i převážnou část svého života. Dlouhodobě se zabývá fotografováním přírody. Při svém putování krajinou vyhledává motivy, které jej oslovují a vzbuzují v něm emoce.

Výstava v Malovaném domě je koncipována především jako pocta Vysočině, kde Březina celoživotně hledá propojení mezi přírodou a lidskou duší. Výstavu připravilo MKS Třebíč k autorově významnému životnímu jubileu.

Fotografie Josefa Březiny budou v Galerii Malovaný dům k vidění od 3. dubna do 25. května 2025, a to denně mimo pondělí od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.