Právě kraj je hlavním investorem, město Třebíč přispělo částkou deset milionů korun formou odkupu zbytných objektů v místě stavby. „Město nám pomohlo v majetkoprávní přípravě. Byla zde bývalá prodejna, kterou se nám, jako kraji, nedařilo odkoupit. A nedařilo se to ani nemocnici,“ vzpomíná Kukla. „Městu se to podařilo, pak nám ji převedlo, my jsme mohli prodejnu zbořit a začít stavět tento nádherný parkovací dům.“

Stavba, kterou v konkurenci čtrnácti firem vysoutěžila společnost PORR, začala na podzim 2023. Nyní se stala prvním parkovacím domem, který postavilo hejtmanství u jedné z krajských nemocnic.

„Slibujeme si uvolnění přeplněného areálu špatně zaparkovanými auty, často i v zakázaných zónách. Ale také adekvátní důstojné parkování pro naše pacienty i zaměstnance,“ uvedla ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

„Denně k nám přijíždějí stovky lidí a parkování bylo dosud často komplikací. Dostatek parkovacích míst rozhodně přispěje ke snížení stresu z návštěvy lékaře,“ věří Tomášková.

V plánu je dalších sto krytých parkovacích míst

Hejtman Kukla doplnil, že nejde o poslední investici do krytých parkovacích ploch v areálu třebíčské nemocnice. „Počítáme s dalším parkovištěm v zadní části areálu, které nabídne zhruba stovku míst. Bude součástí připravovaného pavilonu paliativní péče, který nahradí současný nefunkční sklad,“ upřesnil Kukla krajskou radou schválený návrh výstavby léčebny dlouhodobě nemocných v letech 2026 a 2027.

„Když se podíváte do našich krajských nemocnic, s parkováním se trápíme všude. A budeme se trápit dál, protože volná místa pořád ubývají,“ uvedl Kukla.

Podobná stavba se chystá také u krajské nemocnice v Jihlavě. Tamní parkovací dům by se měl otevřít na podzim příštího roku a nabídne více než čtyři stovky parkovacích míst.

„Parkovací dům je přesně ten typ stavby, který má přímý dopad na spokojenost pacientů i efektivitu provozu,“ doplnil krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek.

Třebíčský parkovací dům nabídne také dva komerční prostory. První z nich využije nemocnice pro rozšíření lékárny, provozovatele pro druhý bude teprve hledat. Podle mluvčí nemocnice Jitky Mácové by v něm měla být prodejna potravin a smíšeného zboží.

Nová možnost parkování u třebíčské nemocnice zvýší kapacitu parkovišť v lokalitě, kde se blízko sebe nachází i okresní soud nebo vlakové nádraží.

V souvislosti se zprovozněním parkovacího domu mění město režim parkovného na velkém parkovišti naproti nemocnici. Už nebude bezplatné. Parkovné na něm bude stejné jako v parkovacím domě. Zdarma bude jen první půlhodina, druhá půlhodina bude za dvacet korun, každá další hodina za 30 korun.

Bezplatné naopak zůstává odstavné parkoviště v Hrotovické ulici, které je od nemocnice vzdálené asi 500 metrů.