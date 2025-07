„Přístroj nám dává možnosti, které jsme dosud neměli. Pomáhá nám dýchání miminek řídit tak, aby bylo co nejméně zatěžující a zároveň co nejúčinnější. U předčasně narozených dětí, které přicházejí na svět s nezralými plícemi, to může být rozhodující,“ vysvětlil lékař novorozeneckého oddělení Jaroslav Belvončík.

Součástí ventilátoru je i nepřetržité sledování životních funkcí. Nemocnice přístroj pořídila výhradně z veřejných i firemních dotací a darů.