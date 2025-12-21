Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem

Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž centra Třebíče se choulí v kabátech. Ne tak ale místní lední medvědi, tedy přesněji – Klub ledních medvědů Třebíč. Parta domácích otužilců, doplněná přespolními nadšenci, si i v prosinci vystačí s plavkami.

Někteří milovníci zimního koupání by dokonce uvítali i pravou vysočinskou zimu. „Voda studená samozřejmě je, ale já bych radši sekal led v mrazu, tohle počasí moje oblíbené není,“ konstatoval třeba Miroslav Mátl, jeden z třebíčských „medvědů“, který se otužuje už zhruba deset let.

16. ročník akce opět přilákal spoustu diváků, bylo jich plné nábřeží. (20. prosince 2025)
Vánoční atmosféru dodala koupání otužilců i světelná výzdoba na řece Jihlavě a na jejích březích. (20. prosince 2025)
Do vody o teplotě kolem dvou stupňů se vnořilo přes osmdesát nadšenců. Mnozí měli i stylové kostýmy. (20. prosince 2025)
Vánoční atmosféru dodala koupání otužilců i světelná výzdoba na řece Jihlavě a na jejích březích. (20. prosince 2025)
Několik odvážlivců si užilo i wellness ve vířivce pod jezem. (20. prosince 2025)
Důvodů, proč se této aktivitě věnuje, je podle něj řada – od lepší imunity až po možnost vyčistit si tak hlavu. „Někdy má člověk třeba horší náladu nebo ho něco trápí. Ale jak se ponoří do ledové vody, všechny problémy jako by odplavaly. Ven pak vylézáte v úplně jiném rozpoložení,“ svěřil se muž. Ostatně na tom se shodli i ostatní oslovení nadšenci, napříč věkem i místy, odkud přijeli.

A málo jich rozhodně nebylo, řeku Jihlavu brázdilo nakonec kolem pětaosmdesáti plavců, a to nejen z Třebíče, ale třeba i z Telče, Náměště nad Oslavou, Velkého Meziříčí, Rudíkova, Moravského Krumlova, Stříteže či ze Znojma.

Otužilci dodrželi tradici i letos, opět se vnořili do chladné Sázavy

„Poprvé jsme tuhle akci dělali před lety jen tak z hecu. Bylo nás jedenáct, a to přijela ještě podpora plavců ze Znojma a z Prahy. Ale postupně se to nějak nabalilo, takže tu máme už šestnáctý ročník s hojnou účastí,“ zhodnotil Zdeněk Mikoláš, předseda Klubu ledních medvědů Třebíč, jenž má dnes kolem padesátky členů. Propagačních akcí sestava dělá několik ročně, a to nejen v Třebíči. Dvakrát týdně se také schází na tréninky.

Většina lidé začíná podle Mikoláše s otužováním kolem čtyřicítky „Vzpomenou si, jak kdysi sportovali. A uvědomí si také, že bohatství, majetek a kariéra nemají zdaleka takovou cenu jako zdraví. Asi nikdo se nechce stát pacientem, a snaží se tak toho dle svých možností vyvarovat,“ míní předseda „medvědů“. Doplnil, že otužilci nevybočují z většinové společnosti jenom tím, že se celoročně koupou v přírodě.

„Nepotřebují také ke svému životu akvaparky, drogy, cigarety a ve většině případů ani doktora. Minule jsem tady zmiňoval ještě alkohol, ale za sebou jsem slyšel, že to bych měl teda vynechat,“ usmívá se Mikoláš.

Propagační akce, jako je třeba právě předvánoční ponor do řeky Jihlavy, vnímá jako užitečné. Věří, že to může leckoho „nakopnout“, aby se k této aktivitě také odhodlal. Byť ze břehu vypadá promenáda v plavkách i samotné koupání ve vodě, jejíž teplota se pohybuje kolem dvou stupňů, pro mnohé až neuvěřitelně.

Pravda o otužování. Kdy tělu prospívá a komu může škodit, radí kardioložka

A obzvláště, když někteří plavci využili ještě místní wellness – vířivku pod bouřícím splavem. „To by byla moje smrt,“ zněly komentáře diváků na Svojsíkově nábřeží. Mnozí se při té podívané raději zahřívali i adventním svařákem či punčem.

„Je pravda, že většina lidí, co akci sledují, stojí na břehu zachumlaní v bundách, a litují nás. Říkají, jak těm chudákům musí být strašná zima. Ale pokud to nezkusili, netuší, že když vylezete z vody, je vám naopak velice příjemně. Dostaví se euforie, pocity štěstí – pokud to tedy samozřejmě nepřeženete,“ líčí Mikoláš.

Dokladem jeho slov je i smích, vtipy a společné focení v bláznivých kostýmech, jemuž se nadšenci se zrudlou, prokrvenou kůží věnují po absolvování koupele. Mnozí pobíhají po břehu v mokrých plavkách, jako by byl srpen, a ne prosinec.

Jedním z těch, kteří nespěchají do tepla, je třeba Wolfgang Holínský ze Znojma. Ve svém věku 83 let je nejstarším otužilcem na třebíčské akci, a nejspíš i nejzkušenějším. Otužuje se už 65 let. „Dřív jsem v ledové vodě strávil klidně půl hodiny. Dnes už mi ale nejde o rekordy, stačí mi deset minut – tak, aby mi to bylo příjemné,“ zmínil Holínský, jenž chodí plavat do Mašovického lomu u Znojma; v zimě asi třikrát do týdne. „Zda bývám nemocný? To si ani nepamatuji, kdy to naposledy bylo,“ směje se vitální muž, který na prosincovou akci dorazil v kraťasech.

Klub ledních medvědů v akci. V Třebíči se koupaly tři desítky otužilců

Naproti tomu nejmladší účastnicí byla dvacetiletá Sára Vaníčková ze Stříteže. Letos se zapojila podruhé. „Přivedli mě k tomu kamarádi, s nimiž chodíme posilovat na třebíčský workout. Líbí se mi, že tu potkáte podobně naladěné lidi. Jsou to známí, o nichž jsem ani nevěděla, že se také otužují,“ svěřila se mladá žena. Ta četla i knihu od otužilecké legendy Wima Hofa, a právě ta ji před dvěma lety přivedla ke koupi speciální kádě. V ní se pravidelně otužuje.

„Mám ji doma na zahradě a snažím se do ní vlézt minimálně jednou týdně. Ve vodě pobudu zpravidla kolem dvou tří minut,“ popsala otužilkyně. Pozoruje na sobě, že jí už v zimě nebývá tolik chladno, stačí jí méně oblečení, zlepšila se jí také imunita. „Je to i super vyklidnění. Když se člověk třeba celý den učí, tak je studená voda skvělý způsob, jak si hlavu vyčistit, urovnat si myšlenky,“ popsala Vaníčková.

