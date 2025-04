Třebíč vyhlašuje dvoukolovou soutěž o nejlepší květinovou výzdobu

„Soutěž se vztahuje i na upravené neoplocené předzahrádky. Výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Soutěž bude opět hodnocena dvoukolově. Do každého kola soutěže je nutno se samostatně písemně přihlásit. „Bude-li v přihlášce do prvního kola vyznačen zájem o účast i v druhém kole, bude výzdoba automaticky zahrnuta do hodnocení v obou kolech soutěže,“ dodala Martakidisová.

Termíny pro podání přihlášek jsou pro první kolo nejpozději do 30. dubna, pro druhé kolo pak do 31. července 2025.