Primárně však půjde skutečně především o hokej, který se díky dokončení rekonstrukce zimního stadionu po dvou letech vrací naplno zpátky do města.
„Třebíč a hokej k sobě patří už dlouhá desetiletí a tato nová podoba stadionu je jednoduše fantastická,“ pochvaluje si starosta města Pavel Pacal (Pro Třebíč).
Slavnostní program začne na Karlově náměstí ve 13:00 a o hodinu později se spustí na stejném místě autogramiáda všech hokejistů, kteří následně od 17:00 nastoupí v KHNP aréně k exhibičnímu utkání.
„Po dobu autogramiády bude na náměstí vystaven pohár pro mistra světa i pohár pro vítěze české extraligy. Fanoušci tak budou mít možnost pořídit si jedinečné fotografie,“ láká pořadatelský klub na odpolední program. „Skvělou příležitostí bude také zakoupení merche s designem Hvězdy zpět či knihy Srdce mistrů – Zlatá Praha 2024.“
Vstupenky zmizely během dne či dvou
Zatímco na Karlovo náměstí může přijít kdokoliv, hokejové utkání mezi Týmem odchovanců Horácké Slavie Třebíč a Týmem mistrů světa a hokejových hvězd je už dlouho vyprodané.
„Vstupenky se prodaly snad během jednoho či dvou dnů,“ upozorňuje na obrovský zájem útočník Martin Dočekal, který se připravuje s Horáckou Slavií na další prvoligovou sezonu a coby třebíčský rodák nastoupí za odchovance místního klubu.
Sám prý musel některé žádosti o obstarání vstupenek odmítnout. „Něco se mi povedlo sehnat, ale všem, kteří se mi ozvali, jsem opravdu vyhovět nedokázal,“ přiznává.
Hokejová akce v Třebíči – Hvězdy zpět
Tým odchovanců Horácké Slavie
Tým mistrů světa a hokejových hvězd
Program akce Hvězdy zpět začne na Karlově náměstí ve 13:00, zápas na novém třebíčském stadionu v 17:00.
Sobotní akci si každopádně hodlá užít. Účast na ní bere nejen jako šanci potkat se s bývalými spoluhráči či protivníky.
„Těším se na spoustu kluků, se kterými jsem získal v Brně titul. Na Nečiho (útočníka Martina Nečase), fakt velkého hokejistu, a taky třeba na Leoše Čermáka, který mi dělal dlouho kapitána. Ale hlavně jsem maximálně nadšený a pyšný, že takovou krásnou a moderní halu máme právě v mé rodné Třebíči,“ svěřuje se Dočekal.
Společně s dalšími spoluhráči z Horácké Slavie si její zázemí užívá už pár měsíců. Nejprve v prostorách stadionu absolvoval tým suchou přípravu a nyní už pár týdnů využívá také ledovou plochu. „Každý den se tam těším,“ hlásí třebíčský útočník.
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25. května 2025
Beránek zatím halu neviděl, nechá se překvapit
Na Vysočinu jezdí celkem pravidelně. A jak by také ne, když pochází z Havlíčkova Brodu, kde má stále rodinu. Nicméně tentokrát se hokejový útočník, český reprezentant Ondřej Beránek, vypráví do Třebíče.
Dostal totiž nabídku, aby při hokejové akci u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného třebíčského zimního stadionu nastoupil v exhibičním utkání v dresu Týmu mistrů světa a hokejových hvězd.
„Ani na chvilku jsem neváhal, když mi Karel Vejmelka zavolal,“ prozradil třicetiletý forvard, který byl v roce 2024 členem zlatého českého týmu na šampionátu v Praze, kdo ho na sobotní akci do Třebíče pozval.
Naprostou většinu svých spoluhráčů i protihráčů moc dobře zná, ovšem místo, kde se bude zápas hrát, zatím ještě neviděl. „To je pravda, neprohlížel jsem si ani žádné fotky nového třebíčského stadionu, takže to pro mě bude naprosté překvapení. O to víc se těším,“ hlásil Beránek.
Podobným hokejovým setkáním, jaké na sobotu připravila Třebíč a Horácká Slavia, se většinou nevyhýbá. „Vždycky je to na nějakou dobrou věc, a já jsem rád, když můžu pomoct,“ uvedl.
Každopádně návštěvu svého rodiště tentokrát bude muset oželet. „Chtěl jsem se do Brodu stavit, ale nestíhám. Mám nabitý celý víkend. Ale naštěstí je to kousek, tak se rodiče přijedou podívat za mnou,“ prozradil s úsměvem Beránek, který bude i v nadcházející extraligové sezoně oblékat dres Karlových Varů.