Že přísné kontroly měly hluboké opodstatnění, ukázaly další zásahy na silnicích v blízkém okolí. Během zmiňovaných šesti dnů odhalili policisté deset řidičů pod vlivem amfetaminu, kokainu nebo marihuany a další tři šoféři usedli za volant či řídítka pod vlivem alkoholu.
Vážnější případy skončí v trestním řízení. Například v sobotu dopoledne kontrolovali policisté v obci Krasonice motorkáře, který nadýchal 1,42 promile a hlídce tvrdil, že měl dvě piva.
Došlo také na dramatičtější chvíle. V úterý večer projížděl přes Šašovice řidič Fordu Mondeo, který se před hlídkou pokusil ujet po polních a lesních cestách. Nepovedlo se.
„Při kontrole dokladů potřebných k provozu a řízení vozidla policisté zjistili, že muž nemá za volantem co dělat. Okresním soudem v Jihlavě má totiž vyslovený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 36 měsíců a zákaz je platný do srpna příštího roku,“ přiblížila mluvčí policie Dana Čírtková. Muž je nyní podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí.
Masivní účast a velké kontroly
Hudební akce s názvem Kikimora Kalbah III v lokalitě Brázdova mlýna přilákala přes tři tisíce převážně zahraničních návštěvníků, na provizorních parkovištích odstavili na 700 vozidel.
Když ve čtvrtek 20. srpna dopoledne vyrazily první hlídky do akce, situace si vyžádala masivní nasazení sil. Protože velkou část davu tvořili cizinci, zapojili se do bezpečnostního opatření také cizinečtí policisté. Ve dvou směnách pomáhali dva psovodi se služebními psy vycvičenými k vyhledávání drog.
„Hlavním úkolem policistů bylo dohlížet na veřejný pořádek v místě konání akce a vzhledem k vysokému počtu přijíždějících a parkujících vozidel bylo velmi důležité zajistit bezpečnost a plynulost provozu,“ doplňuje Čírtková.
Podle ní šlo především o to udržet plně průjezdnou silnici vedoucí kolem areálu Brázdova mlýna a zamezit nekontrolovanému parkování vozidel.
Jediná stížnost na rušení nočního klidu z hlasité hudební produkce dorazila na linku 158 v pátek večer od obyvatele z okolní obce, přičemž pořadatelé po domluvě s policií hudbu hned ztlumili.
Bizarní výjezdy záchranářů
Akce přinesla i řadu bizarních momentů. V neděli dopoledne musela vyjet záchranná služba k cizinci, který bezvládně ležel na poli a nereagoval na podněty. „Za asistence policejní hlídky převezla muže do Nemocnice Třebíč. Totožnost osoby byla v tu chvíli neznámá, ale bylo zřejmé, že se jedná o cizince,“ popisuje Čírtková. Po několika desítkách minut přišla od personálu třebíčské nemocnice dobrá zpráva. Pětadvacetiletý muž se probral a přiznal požití návykových látek.
Jindy zase za hlídkou dorazila cizinka a stěžovala si, že jí z odemčeného auta na parkovišti za mlýnem někdo ukradl doklady. Jakmile ale měla policisty k vozu dovést, začala německy nadávat a rozhazovat rukama. „Hlídka se ženy znovu dotázala, zdali chce celou věc řešit a potřebuje pomoc. Cizinka začala opět nesrozumitelně nadávat, uvedla, že už nic řešit nechce, a nakonec odešla,“ dodává Čírtková.
Poslední účastníci odjeli z Meziříčka ve středu, kdy už policisté na pořádek v lokalitě dohlíželi v rámci běžného výkonu služby.
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