Mohl jsem umrznout, hájil se obžalovaný. Po vykázání z bytu ubodal majitele

Za vraždu bytného ve Velké Bíteši na Žďársku si čtyřiapadesátiletý Alois Puža odpyká 15 let ve vězení. Trest uložený krajským soudem mu ve středu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Muž podle pravomocného rozsudku v prosinci 2023 na seniora zaútočil nožem poté, co jej poškozený vykázal z bytu. Puža ho dvakrát bodl do hrudníku, napadený na místě zemřel.