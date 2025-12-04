„Jsem ráda, že se v našem městě podařilo postavit a vytvořit nový krásný domov, kde budou moci nejen místní senioři trávit spokojený podzim života. Věřím, že tu najdou novou práci a uplatnění obyvatelé města,“ uvedla Markéta Lavická, starostka Velké Bíteše.
Nový domov SeniorGarden otevřela společnost ESG SeniorCARE. Ve Velké Bíteši podobně jako například v nedalekých Ivančicích poskytuje SeniorGarden péči všem skupinám seniorů v průměrném věku převyšujícím 80 let.
Prvního obyvatele domov přijal již před slavnostním otevřením. V bítešském zařízení mají klienti k dispozici moderní technologie například v podobě chytrých náramků či virtuální reality. Díky ní se penzisté mohou „podívat“ do míst, která v minulosti navštívili, nebo je naopak ještě nestihli poznat. Zhruba patnáctiminutový výlet do známých i neznámých dálek je pro klienty příjemným zpestřením.
Proč ne jednolůžkové pokoje?
Celkový koncept péče vychází ze zkušeností Jiřího Duška, který stojí coby provozní ředitel v čele domovů SeniorGarden.
„Standardně nabízíme dvoulůžkové pokoje. Nikoli proto, že bychom neuměli nabídnout pokoje jednolůžkové, ale protože praxe ukázala, že mít na pokoji společnost, slyšet po probuzení přání dobrého jitra, nebo mít jistotu, že nebudu sám, až mi nebude dobře, je lepší než samota,“ řekl Dušek.
„Naše zařízení zároveň myslí i na praktickou stránku každodenního provozu. Například u barevného rozlišení částí budovy, které seniorům usnadňuje orientaci. Madla, stěny i další prvky jsou v různých částech budovy sjednocené a pomáhají zvláště klientům s Alzheimerovou chorobou nebo počínající demencí,“ doplnil Jiří Dušek.
O seniory se v Bíteši stará tým zdravotních a sociálních pracovníků, kteří stejně jako senioři využívají moderní technologie v praxi. Školí se třeba prostřednictvím virtuální reality, která umí nasimulovat potřebné situace. Velká část personálu pochází z blízkého okolí.
Robot s hláškami
V bítešském domově lidem slouží i rozvozový robot. Využívaný je především na společenských a komunitních akcích, kde představuje milé zpestření a ozvláštnění režimu obyvatel, ale také praktickou pomoc personálu. Na setkáních slouží k rozvozu a svozu občerstvení, což zaměstnancům uvolňuje ruce pro přímý kontakt s klienty.
„Jeho pohyb mezi klienty je velmi bezpečný. Před každou událostí je seznámený s prostředím a díky moderní technologii se v prostorách, kde může být i více lidí, orientuje. Obsluha robota jej navíc umí nastavit tak, aby program zpestřil tematickými hláškami, hudbou nebo emocemi na hlavním panelu,“ popsala za provozovatele domova Růžena Černíková. Robot tak pro domov představuje praktickou podporu s příjemnou formou zábavy.
Salonky a kávovary
„Naší prioritou je prožití důstojného a šťastného stáří našich klientů, ale také udržení jejich kontaktu s rodinou. Poskytujeme proto nejen kvalitní péči s důrazem na laskavý přístup, ale i prostředí, které podporuje rodinná setkávání,“ řekl Zdeněk Fiala, ředitel společnosti, která domovy SeniorGarden buduje i provozuje.
Každé ze zařízení disponuje společenskými místnostmi a zónami pro klidná rodinná setkání. Cílem podle Fialy je, aby návštěva blízkých nebyla jen nutností, ale pozitivním zážitkem v prostředí, kam se návštěvníci chtějí vracet. „Ve všech našich zařízeních najdete kávovary s kvalitní kávou, dostatek salonků a společenských místností, komunitní zahrady. Věřím, že četnost milých návštěv se zpětně odráží v pozitivním psychickém stavu seniorů, kteří tak u nás i díky hotelovému konceptu mohou prožívat šťastný podzim života,“ doplňuje Fiala.
Výstavba domova trvala přibližně jen 14 měsíců. Budova byla navržena s důrazem na energetickou úspornost a pohodlí. Využívá vytápění z bioplynové stanice. Projekt byl původně financován ze soukromých prostředků investora ESG SeniorCARE. V roce 2025 do financování vstoupila společnost Raiffeisen Leasing.
Velká Bíteš je v pořadí třetím domovem se zvláštním režimem v síti SeniorGarden. Skupina provozuje také dva pečovatelské domy a v příštím roce plánuje otevření dalších zařízení v Pardubicích a Plzni. „Nejen v regionu Bítešska vnímáme silnou poptávku po kvalitní pobytové péči. Jen třicet kilometrů daleko máme zařízení v Ivančicích, které je stejně jako Velká Bíteš naplněné,“ popsal Fiala.
Podle odhadů vzroste v Česku do deseti let potřeba kapacit v pobytových službách až o čtyřicet tisíc lůžek. „Celou poptávku uspokojit neumíme, ale jsme rádi, že v současné chvíli můžeme pomoci aspoň mnoha rodinám, které u nás našly kvalitní a profesionální péči o své nejbližší,“ uzavřel ředitel.