Ulici Karlov ve Velkém Meziříčí čeká rekonstrukce, řeší se i krajnice

Opravy tohoto tahu, konkrétně jeho části mezi kruhovým objezdem u Kauflandu a okružní křižovatkou na Dolní Radslavice, se týkají i krajnice, což se dotkne majitelů přilehlých nemovitostí.
Ti mohli své požadavky na úpravu ploch před svými domy vznést na projednání, jež nedávno uspořádalo město. „Sesbírali jsme mnoho podstatných podnětů, ale někteří lidé se schůzky z různých důvodů zúčastnit nemohli,“ připomněl starosta Alexandros Kaminaras s tím, že obyvatelé mohou své návrhy zasílat na radnici i emailem, a to na hladik.j@velkemezirici.cz