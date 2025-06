Cestou na vrchol si návštěvníci mohou prohlédnout expozici o Velkém Meziříčí, 3D model centra města, repliku bytu zvoníka a dozvědí se i řadu informací o farnosti a kostelních zvonech.

Věž bude otevřená až do 7. září vždy od pondělí do soboty mezi 9. a 18. hodinou, v neděli pak od poledne do šesti hodin večer.