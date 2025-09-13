Do dálničního mostu u Velkého Meziříčí zatéká, dostane injekce

Autor: ned
  8:37
Kolem 40 tisíc aut denně projede po mostě přes Radslavický potok na 147. kilometru dálnice D1 u Velkého Meziříčí. Přemostění z roku 1979 prošlo lokálními opravami už v roce 2018 při modernizaci dálnice. Prohlídky v dalších letech ale ukázaly, že si stavba žádá rozsáhlejší zásah.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Do spár v konstrukci totiž zatéká a voda pak ničí i beton. „Aktuální oprava bude provedena formou injektáže, kdy se do vyvrtaných otvorů betonových částí mostu aplikuje pod tlakem injektážní hmota. Ta se při styku s vodou rozpíná, a má tak velmi dobré těsnící vlastnosti,“ vysvětlil za investora Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic na Vysočině.

Dopravu podle něj omezí práce jen minimálně, pracovat se bude totiž výhradně pod mostem. Opravy za zhruba tři miliony korun by měly být hotovy na přelomu září a října.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Hasiči likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné, škoda přes milion Kč

Hasiči od dnešních brzkých ranních hodin likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné na Šumpersku. Jde o více budov, které jsou výrazně poškozené. Nikdo...

13. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži se po letech opět může pochlubit černými labutěmi. Nový pár našel svůj domov na Pavím dvoře, a stal se tak díky sbírce zaměstnanců arcibiskupství a také pěveckého sboru...

13. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník

Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela plně naložená vlečka traktoru a zranila dva muže. Na místě zasahovali záchranáři i ostravský...

13. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Koně pomohou k návratu motýlů. Jejich chov u Krásné prospívá změně k lepšímu

Původní druhy rostlin, ale i motýlů a dalšího hmyzu by měli pomoci vrátit do krajiny divocí koně v okolí Krásné na Ašsku. V letních měsících se do tamní rezervace vydali odborníci, aby posoudili,...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Poděbrady obnovují hřiště v areálu Sportovního klubu Slovan

Poděbrady začaly obnovovat hřiště fotbalového areálu Sportovního klubu Slovan poblíž lesoparku Obora. Práce téměř za 13 milionů korun, jejichž součástí je...

13. září 2025  7:18,  aktualizováno  7:18

Do dálničního mostu u Velkého Meziříčí zatéká, dostane injekce

Kolem 40 tisíc aut denně projede po mostě přes Radslavický potok na 147. kilometru dálnice D1 u Velkého Meziříčí. Přemostění z roku 1979 prošlo lokálními opravami už v roce 2018 při modernizaci...

13. září 2025  8:37

Hudba zní v kostelích i huti, festival vábí diváky na hvězdné hosty

Sever Čech a saské příhraničí rozeznívá klasická hudba. Festival Lípa Musica vábí diváky na hvězdné hosty. Koncertuje se v zámecké konírně, v kostelech i ve sklářské huti.

13. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Firmy PotisEdge a Lion Power uzavírají strategické partnerství za účelem podpory inovací v oblasti energetických řešení pro manipulaci s materiálem v Severní Americe

13. září 2025  8:15

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Uspěchané odvolání ředitele, míní opozice. Situaci v domově prověří audit

Za příliš uspěchané, unáhlené a nedostatečně vyargumentované označila krajská opozice odvolání Martina Kryštofa Kubáka z postu ředitele Domova sociálních služeb Tmavý Důl. Skutečný stav domova...

13. září 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Firma TCL získala na veletrhu IFA 2025 ocenění za klimatizaci FreshIN 3.0 s inovativní úsporou energie díky umělé inteligenci

13. září 2025  8:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.