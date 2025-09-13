Do dálničního mostu u Velkého Meziříčí zatéká, dostane injekce

Do spár v konstrukci totiž zatéká a voda pak ničí i beton. „Aktuální oprava bude provedena formou injektáže, kdy se do vyvrtaných otvorů betonových částí mostu aplikuje pod tlakem injektážní hmota. Ta se při styku s vodou rozpíná, a má tak velmi dobré těsnící vlastnosti,“ vysvětlil za investora Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic na Vysočině.
Dopravu podle něj omezí práce jen minimálně, pracovat se bude totiž výhradně pod mostem. Opravy za zhruba tři miliony korun by měly být hotovy na přelomu září a října.