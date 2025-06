Železniční most se má klenout téměř 50 metrů nad řekou Oslavou. Vznikne tak nová dominanta města. | foto: Fotovizualizace: Správa železnic

„Mosty na VRT jsou výraznými stavbami, proto je důležité přistupovat k jejich návrhu nejen z technické, ale i estetické stránky. Zásadní je, aby zapadal do krajiny a zároveň ji obohatil o nový vizuální prvek,“ vysvětlil Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Správy železnic (SŽ).

Do anonymní soutěže se může přihlásit kdokoliv, a to až do 29. srpna letošního roku. Výběrový proces se uskuteční ve dvou fázích. „V projektové části bude úkolem navrhnout samotnou podobu mostu, jeho statické řešení a technické parametry. V navazující ideové fázi se potom návrhy zaměří na širší vztahy v krajině, využití okolního území a případné doprovodné úpravy,“ objasnil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Nedílnou součástí hodnocení je dle jeho slov také ekologické hledisko. Důraz se klade na udržitelnost jednotlivých řešení – posuzováno je například šetrné nakládání s přírodními zdroji, efektivní využívání energie a vody i snaha o minimalizaci vzniku odpadu. „Vybrané návrhy postoupí do druhého kola, z nějž vzejde vítězný návrh mostu. Konečné výsledky bychom měli znát během příštího roku,“ řekl Gavenda.

Soutěž vyhlásili na intervenci starosty

Z vyhlášení architektonické soutěže má radost i vedení Velkého Meziříčí. „Samozřejmě nás to těší. Opravdu si neumím představit, že by se u zakázky za miliardy korun – a to z veřejných peněz, neudělala architektonická soutěž. Původně se totiž neměla z časových důvodů vůbec konat, což se změnilo až po mé intervenci,“ zmínil starosta.

Přemostění se podle něj bezpochyby stane jedním z dalších symbolů Velkého Meziříčí, takže vedení města i jeho obyvatelům velmi záleží na tom, jak bude výsledek vypadat. „Takovou stavbu přece nemůže dělat někde od stolu nějaké projekční studio. Jak pak můžete vědět, že je skutečně nejlepší? To je práce pro architekta,“ vyjádřil se Kaminaras.

Budoucí most bude skutečně nepřehlédnutelný. Měl by totiž být dlouhý přibližně 480 metrů a klenout se má necelých pět desítek metrů nad hladinou řeky Oslavy. „Tyto hodnoty se ale mohou drobně lišit v závislosti na konkrétním návrhu,“ podotkl Gavenda.

Tok Oslavy přetne železniční stavba v blízkosti velkomeziříčských sádek a areálu podniku Motorpal. Vyroste tak v podstatě na dohled známého dálničního Mostu Vysočina. Tento nejvyšší most na dálnici D1, který se od roku 1978 tyčí nad městem ve výšce zhruba 77 metrů, patří právě ke stavbám, které se již symbolem Meziříčí staly.

Kolik bude nový železniční most pro budoucí trasu VRT stát, zatím jasné není. „Náklady na realizaci bude možné blíže specifikovat teprve na základě řešení, které bude v soutěži vybráno,“ uvedl Gavenda s tím, že výstavba je nyní naplánována na rok 2031.

Nepřehlédnutelné stavby

Vedle mostu ve Velkém Meziříčí aktuálně probíhá na Vysočině také soutěž na přemostění Sázavy a Sázavky u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. První uvedený most překoná řeku Sázavu a trať mířící do Havlíčkova Brodu na jihovýchodním okraji Světlé. Druhá stavba pak překlene údolí potoka Sázavky, silnici do Habrů i současnou železniční trať ze Světlé nad Sázavou na Kutnou Horu. Oba tyto mosty budou vysoké přes čtyřicet metrů.

Vysokorychlostní trať koncipovaná pro rychlost až 320 kilometrů v hodině by měla v budoucnu výrazně urychlit cestování mezi Prahou a dalšími evropskými metropolemi. Konkrétně cesta z hlavního města do Brna se má zkrátit přibližně na jednu hodinu. Výrazně rychlejší by mělo být i spojení z Kraje Vysočina. Vedle Světlé nad Sázavou se na Vysočině počítá rovněž s terminály v Jihlavě-Pávově a ve Velké Bíteši.

Velké Meziříčí sice samostatný terminál mít nebude, i tak bude ale cestování na Brno rychlejší a pohodlnější. V plánu je totiž také elektrifikace tamní lokálky.