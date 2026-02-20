Krátce před osmou hodinou přijali operátoři na tísňové lince 158 několik oznámení o muži v černé bundě, který stojí na dálničním mostě za zábradlím. Na místo byly okamžitě vyslány nejbližší policejní hlídky, přičemž jako první k místu dorazili policisté z dálničního oddělení Velký Beranov.
Na mostě byli do pěti minut od nahlášení události a s devětapadesátiletým mužem ihned začali komunikovat. Během chvíle se jim ho podařilo přesvědčit, aby se vrátil zpět za zábradlí.
„Policisté prokázali rozhodnost a obrovskou odvahu a tím společně zachránili lidský život,“ uvedla k zásahu policejní mluvčí Dana Čírtková.
Policisté muže následně naložili do služebního vozu a převezli na bezpečné místo na parkoviště na 145. kilometru, kde si ho převzali do péče přivolaní záchranáři. Ti jej následně transportovali do zdravotnického zařízení v Jihlavě.
Provedená dechová zkouška u muže ukázala pozitivní výsledek 0,6 promile alkoholu. Podle vyjádření mluvčí Dany Čírtkové při rozhovoru s mužem vyšlo najevo, že hlavním důvodem jeho zoufalého činu byly vážné finanční problémy.
