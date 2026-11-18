Krajská komise pro zvládání sucha zasedala v pondělí. „Vyhlásila s okamžitou platností na vodárenské nádrži Vír na řece Svratce stav nedostatku vody. Důvodem je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace a s tím související pokles hladiny vody v této nádrži,“ uvedl hejtman Martin Kukla (ANO).
Vírská přehrada nyní zadržuje 18 milionů kubíků vody, což představuje těsně nad 41 procent jejího zásobního prostoru. Zásobuje více než půl milionu obyvatel. Vyhlášení stavu nedostatku vody zatím neznamená omezení dodávek pitné vody do domácností.
Komise zároveň nařídila Povodí Moravy mimořádnou manipulaci s vodou v nádrži. Odtok do řeky Svratky se má snížit ze současných 650 na 500 litrů za sekundu. Pokud bude hladina přehrady dál klesat, může se průtok snížit až na 400 litrů za sekundu.
Podle výpočtů Povodí Moravy může opatření do března příštího roku ušetřit dva až tři miliony metrů krychlových vody. Podnik navrhl snížení odtoku už začátkem listopadu jako preventivní krok k ochraně vodních zásob.
Cílem je co nejvíce zpomalit úbytek vody v nádrži a současně zachovat život v řece pod přehradou. Dostatečný průtok je důležitý také kvůli ředění předčištěných odpadních vod, které do Svratky vypouštějí města a obce.
Déšť chybí, průtoky jsou nízké
Nepříznivou situaci dokládají také letošní srážky. Říjen byl dalším měsícem, kdy na Vysočině spadlo méně srážek, než je obvyklé. Celkový srážkový deficit v kraji letos dosahuje 184 milimetrů, tedy 184 litrů vody na metr čtvereční.
Průtoky ve vodních tocích se nyní pohybují mezi deseti a 40 procenty dlouhodobého průměru. Na řadě míst klesají až k hranici hydrologického sucha.
„Naplněnost zásobních prostorů vodárenských nádrží zatím zajišťuje vodárenské i další odběry povrchové vody z těchto nádrží. Vyhlášení stavu nedostatku vody neznamená pro obyvatele omezení zásobování pitnou vodou. Přesto bych rád všechny požádal, aby s vodou zbytečně neplýtvali,“ uvedl Kukla.
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Vyhlášení stavu nedostatku vody umožňuje krajské komisi přijímat operativní opatření na ochranu zdrojů pitné vody. Může například upravovat povolené nakládání s vodami, minimální zůstatkové průtoky nebo nařizovat mimořádné manipulace s vodárenskými nádržemi.
Stalo se tak necelé dva roky poté, co část regionu zasáhly povodně.