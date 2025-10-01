Stavba kolejí jihlavské polytechniky může pokračovat, rozhodlo odvolacího řízení

Autor:
  9:12
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) může pokračovat ve stavbě svých nových kolejí u Fritzovy ulice. Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán sporu o stavbu kolejí vydal ve čtvrtek 25. září pravomocné rozhodnutí, kterým potvrdil platnost stavebního povolení.
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s...

Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s Fritzovou ulicí. Takto by podle zveřejněných vizualizací měla vypadat. | foto: Petr Páv, ateliér A32

Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s...
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s...
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s...
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s...
5 fotografií

„Můžeme potvrdit, že jsme rozhodnutím v odvolacím řízení přistoupili pouze ke změně povolení vydaného Městským úřadem Havlíčkův Brod. Ta spočívala v doplnění podmínek pro provedení stavby. Ve zbytku jsme rozhodnutí stavebního úřadu potvrdili,“ uvedla Markéta Prokešová z tiskového oddělení hejtmanky Středočeského kraje.

VŠPJ stavbu kolejí musela pozastavit 29. července. Budování kolejí by mělo být dokončeno na konci příštího roku. Stavební povolení na stavbu kolejí vydal stavební úřad v Havlíčkově Brodě 15. května 2023. Proti rozhodnutí se však odvolalo několik majitelů sousedících nemovitostí ve Fritzově ulici.

Povoleno, zamítnuto

Kvůli námitce o podjatosti jihlavského magistrátu se poté řízení přesunulo na úřad Středočeského kraje. Ten rozhodl o platnosti stavebního povolení. Stěžovatelé platnost poté soudně napadli u Krajského soudu v Hradci Králové. Účinnost stavebního povolení tak byla odložena. Žaloba proti stavbě kolejí byla stěžovatelům zamítnuta loni 23. července.

Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s Fritzovou ulicí. Takto by podle zveřejněných vizualizací měla vypadat.
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s Fritzovou ulicí. Takto by podle zveřejněných vizualizací měla vypadat.
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s Fritzovou ulicí. Takto by podle zveřejněných vizualizací měla vypadat.
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s Fritzovou ulicí. Takto by podle zveřejněných vizualizací měla vypadat.
5 fotografií

Polytechnika následně začala s výstavbou. Stěžovatelé poté podali další žalobu, v tomto případě na Krajský úřad Středočeského kraje. Ten v řízení nedodržel správný postup podle správního řádu a neobeslal všechny účastníky řízení, jak mu ukládá zákon.

Vysoká škola proto musela stavbu letos 29. července pozastavit, dokud středočeský krajský úřad nevypořádal všechny připomínky odpůrců.

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Redakce iDNES.cz kontaktovala se žádostí o reakci i právníka části stěžovatelů, ale ten se odmítl vyjádřit s tím, že k tomu nemá mandát od klientů.

Koleje polytechniky v Jihlavě budou stát 340 milionů korun. Z toho šedesát procent pokryje dotace od ministerstva školství. Stavbu penězi podporuje i Kraj Vysočina a město Jihlava. „Nové koleje budou mít ubytovací kapacitu cca 200 studentů, což představuje zhruba deset procent celkového počtu studentů školy, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem ubytovacích kapacit pro studenty,“ uvedla mluvčí VŠPJ Martina Tomšů.

Tři roky sporů

Škola si od vybudování kolejí slibuje zvýšení atraktivity studia v Jihlavě. Koleje buduje na svém pozemku v blízkosti areálu školy, mezi ulicemi Fritzova a Tyršova. Součástí areálu je i park, který zůstane slibuje vedení VŠPJ i dále volně přístupný. „Park zůstane otevřený veřejnosti. Přejeme si, aby toto místo bylo prostorem setkávání, odpočinku a relaxace pro všechny, kteří chtějí trávit čas v zeleni nedaleko centra,“ sdělil rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

Autory studie na stavbu kolejí VŠPJ jsou architekti ze studia A 32. Studie vznikla již v roce 2021.

„V průběhu soudních řízení protistrana vznesla řadu formálních i technických připomínek, se kterými jsme se museli vypořádat. Všechny námitky se nám však podařilo úspěšně obhájit a potvrdilo se, že projekt kolejí je kvalitně připravený a plně v souladu s legislativními požadavky,“ vyjádřil se rektor Horák k průběhu řízení o stavebním povolení.

29. září 2024

Stavbu dlouhodobě poznamenává už tříletý spor investora a sousedů stavby. Ti argumentovali mimo jiné tím, že stavba čtyřpatrové budovy kolejí zastíní jejich rodinné domy na druhé straně Fritzovy ulice a negativně ovlivní jejich další obývání. Stavbaři po červencovém soudním rozhodnutí o pozastavení stavebního povolení stavbu zakonzervovali.

Spor se sousedy stavbu prodražil. „Každý měsíc konzervace znamená dodatečné náklady v řádu nižších jednotek milionů korun,“ informovala Tomšů. V běžném provozu by měly koleje začít sloužit během roku 2027.

Stavba kolejí vzniká v prostoru staré jihlavské nemocnice, kde před demolicí stála její hospodářská budova s kotelnou a byly zde také takzvané svobodárny, ubytovny pro zdravotnický personál.

22. srpna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Policie uzavřela estakádu na Vysočanské, nález u zastávky zkoumá pyrotechnik

Policisté obousměrně uzavřeli estakádu na Vysočanské ulici v Praze 9, která spojuje Prosek a Vysočany. Učinila tak kvůli nálezu podezřelého předmětu, pravděpodobně miny. Předmět zkoumá pyrotechnik....

1. října 2025  11:52,  aktualizováno  12:38

Místo vlaků jezdí z Budějovic do Lince autobusy, výluka potrvá do listopadu

Od dneška až do 4. listopadu je omezený provoz vlaků na železniční trati mezi Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Lincem včetně přípojné tratě na Lipno. Ovlivní to provoz regionálních i...

1. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Pražská tramvaj 52T táhla havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

1. října 2025  12:31

Archeoskanzen v Modré nabídne v sobotu ochutnávku medu a medoviny

Archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku nabídne v sobotu 4. října ochutnávku medu a medoviny. Akce nazvaná Den medu a medoviny se tam uskuteční...

1. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

30. září 2025  14:03,  aktualizováno  1.10 12:30

Slavia pojišťovna Robinson Trentino – nový tým dálkového běžeckého lyžování

1. října 2025  12:26

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Třetí nejvyšší obytný dům v České republice plánují postavit v Plzni jen kousek od zdejší Techmanie. Projekt pojmenovaný Sisters budou tvořit dvě vedle sebe stojící věžovité budovy spojené proskleným...

1. října 2025  12:22

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v...

1. října 2025  10:42,  aktualizováno  12:21

Chystané osamostatnění Muzea krajky ve Vamberku vyvolává kritiku

Chystané osamostatnění Muzea krajky ve Vamberku (MKV), které je součástí krajského Muzea a galerie Orlických hor (MGOH) v Rychnově nad Kněžnou, kritizují...

1. října 2025  10:43

Doprava na zavolání bude v Moravské Třebové pokračovat dalších 12 měsíců

Takzvaná poptávková doprava bude v Moravské Třebové pokračovat dalších 12 měsíců. Mikrobus na zavolání nazvaný TřeBus začal ve městě a jeho připojených částech...

1. října 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

V Ostravě se otevřela curlingová hala za osm milionů korun

V Ostravě se dnes otevřela curlingová hala za osm milionů korun. Vznikla v prvním patře nového sportovního centra v ostravské části Radvanice. Olympijský sport...

1. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Zámek v Novém Městě láká na přednášku o rodu rytířů i prohlídku hodin

O podnikatelích, šlechticích a mecenáších z rodu Bartoňů z Dobenína bude přednášet Martin Tesař ve čtvrtek 2. října od 17 hodin ve Velkém sále jejich zámku v Novém Městě nad Metují na Náchodsku....

1. října 2025  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.