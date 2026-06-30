Vysočina začala s kampaní podporující památky UNESCO

Vysočina začala s kampaní Vysočina UNESCO Triangl. Chce podpořit návštěvnost památek v Třebíči, Telči a Žďáru nad Sázavou zapsaných na seznamu UNESCO. Prostřednictvím brožur i webu nabízí informace o historických zajímavostech, přírodě, ubytování i cyklistických trasách. V dnešní tiskové zprávě o tom informoval ředitel organizace Vysočina Tourism Zdeněk Navrátil.
"Návštěvníky provede jednotlivými městy a doporučí místa, která by během své cesty rozhodně neměli vynechat. Kromě hlavních památek UNESCO nabízí také tipy na další turistické cíle, možnosti ubytování, gastronomii, odpočinek i zajímavosti v okolí těchto významných památek," uvedl Navrátil k brožuře, která je zdarma dostupná v turistických informačních centrech.
Stěžejními památkami jsou historické budovy centra Telče, které se na seznam UNESCO dostaly v roce 1992, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou zařazený mezi památky světového kulturního dědictví o dva roky později a třebíčská židovská čtvrť s areálem baziliky svatého Prokopa v Třebíči, které jsou na stejném seznamu od roku 2003.
Okruh cyklotras, který památky spojuje, je dlouhý přes 200 kilometrů. Je doporučený na osmidenní putování se zastávkami i v jihlavské zoologické zahradě nebo na hradě Roštejn. Zahrnuje i místa, ve kterých si zájemci mohou připomenout ruční výrobu skla, která se jako nehmotné kulturní dědictví dostala na seznam UNESCO v roce 2023.
Kraj Vysočina dává pravidelně ze svého rozpočtu městům s památkami UNESCO příspěvek 350.000 korun. Je určený na propagaci, označení a údržbu okolí památek.