Vysočina začne připravovat stavbu centrální prádelny za 585 milionů korun

Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů korun. Podle hejtmana Vysočiny Martina Kukly (ANO) by bylo optimální, kdyby stavba stála do tří let. Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Kraj od ní očekává snížení provozních nákladů.
"V tuto chvíli vozíme prádlo přes půl republiky. (Službu) soutěžíme dodavatelsky, vozíme ho někam do Prahy a já si myslím, že s ohledem na životní prostředí a selský rozum je potřeba vybudovat centrální prádelnu a prát si to v rámci našich zařízení," řekl hejtman. Vlastní prádelna podle něj kraji zajistí nezávislost na ostatních dodavatelích. Jako záložní zůstanou v provozu prádelny v Nemocnicích Havlíčkův Brod a Pelhřimov.
Kraj zřizuje pět nemocnic. Praní prádla v nich zajišťují různě. Prostřednictvím dodavatele se prádlo pere v Nemocnici Třebíč. Roční náklady na službu jsou podle zveřejněných výročních zpráv kolem osmi milionů korun.
Jihlavská centrální prádelna bude podle hejtmana sloužit i pro sousední domov pro seniory, jehož kapacita se bude rozrůstat až na více než 300 lůžek. "Jen jihlavská nemocnice má přes 1800 zaměstnanců, plus lůžková kapacita a domov seniorů. Je to tam soustředěné, proto padlo to místo na Jihlavu," dodal Kukla.
Odhadované náklady na projektovou dokumentaci jsou 20 milionů korun. Z celkových nákladů na prádelnu připadne asi 184 milionů korun na její technologie. Robotická prádelna má stát v jižním okraji nemocničního areálu. Uvolnit místo jí musí vrátnice. Třípodlažní budova má být vybavená několikakomorovým pracím automatem i samostatnými pračkami, technologií na lisování a žehlení prádla a speciálními linkami na jejich skladování. Vodou bude prádelna zásobená z vrtů na pozemku nemocnice. Jsou v hloubce 80 a 140 metrů.