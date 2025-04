BezobAlík. Pět let prodejny bez obalu přinesly majitelce nové recepty i přátelství

I přes nelehký start se jí ale povedlo prodejnu udržet a dnes k ní lidé zdaleka nemíří „pouze“ za nákupy. Malý obchůdek v Dolní ulici se stal i místem setkávání, seznamování nebo třeba výměny receptů.

„Doba, ve které jsem zahajovala provoz, byla opravdu poněkud vychýlená, protože se jedná téměř na den o datum, kdy se kvůli covidu zavřely školy a mnohé obchody. Hodně věcí se muselo řešit online, nešlo sehnat,“ vzpomíná Alena Soukalová.

Tyto obtíže ji však neodradily a 6. dubna 2020 již vítala své první zákazníky. Začátky ale byly podle ní poněkud punkové. Novopečená obchodnice zápasila třeba s technikou. „Chtěla jsem mít totiž všechno hrozně profi, pokladní systém a tak. Ze začátku jsem v něm ale samozřejmě nemohla nic najít a vše mi strašně dlouho trvalo,“ směje se zakladatelka prodejny.

Začátky s rouškou

Nerada také vzpomíná na celý den v roušce, což bylo jen těžko „udýchatelné“, zejména když se oteplilo. Na druhou stranu po zahájení prodeje chodilo podle Soukalové do obchůdku neuvěřitelné množství zákazníků, protože mnoho marketů a prodejen bylo zavřených a lidé si prostě potřebovali někde nakoupit. V neposlední řadě byli samozřejmě i zvědaví, co vše si mohou do donesených sklenic a nádob nechat nasypat či nalít.

Sortiment, který provozovatelka zákazníkům tehdy nabídla, se od dnešní plejády zboží mírně lišil. „Na počátku jsem hodně myslela na to, že chci poskytnout velikou šíři bezlepkových surovin pro celiaky, ale o ty nebyl až takový zájem, jak jsem předpokládala,“ popisuje Soukalová.

A i výběr základních surovin pro vaření, další pilíř bezobalového obchodu, zase začaly postupně vytlačovat ořechy – přírodní i v různých sladkých a slaných variantách. Ty se ostatně časem staly nejprodávanějším segmentem, v němž zůstávají dlouhodobým a jasným rekordmanem zlomky kešu ořechů. Jsou levnější než celistvé plody kešu, ale chuť a kvalita je stejná. Lidé je hodně používají například jako přísadu do kaší, kde na vizáži ořechů až tak nesejde.

Co se týče vlastních preferencí v široké nabídce zboží, tak sama zakladatelka obchodu přiznává, že má ráda tak trochu „outsidery“. „Například naturální sušené banány vypadají fakt nepříliš lákavě – takové hnědé, no. Ale ta vůně, ta chuť! Dříve jsem celkově moc nejedla sušené ovoce. Ovšem v kvalitě, kterou mám, tedy hezky měkké, bez dalších cukrů a síření, je sušené ovoce – například fíky, něco, k čemu jsem našla cestu až nyní a zamilovala si je,“ hodnotí podnikatelka.

Základní věci k vaření a pečení ale samozřejmě v prodejně nechybějí ani dnes, v nabídce jsou mouky, soli, luštěniny, obiloviny, těstoviny, semínka či koření. Dále i různé sirupy, oleje, mléčné výrobky, instantní kaše. Nejvíce prodávané jsou již zmíněné ořechy a také sušené ovoce. „Podstatnou součástí sortimentu je i non-toxic drogerie, kterou tu stáčíme. Máme také mnoho mýdel od různých výrobců. Snažím se, aby dodavatelé byli co nejvíce lokální, a mám vždy velkou radost, že některé z nich znám i osobně,“ popisuje provozovatelka. A dodává, že kdyby bylo prostoru v prodejně více, umí si klidně představit i širší výběr zboží; nápadů má celou řadu.

Pro zásoby do patra

Právě nedostatek místa je pro ni občas problematický. „Snad jako jediný bezobal v republice mám sklady v prvním patře a neustále běhám po schodech a tahám pytle na dosypání. Je to častá manipulace s těžkými břemeny a velká dřina. Jsem proto ráda, že máme doma dva vysportované borce, kteří vypomůžou s nošením těžkých pytlů do patra. Díky, kluci! “ vzkazuje s úsměvem Soukalová.

Naproti tomu jako jedno z největších pozitiv vnímá, že se za léta, co BezobAlík v Obchodním centru Halva funguje, kolem něj vytvořila skvělá komunita lidí. Obchod navštěvuje velmi pestrá směs zákazníků. „Hodně chodí maminky s dětmi – často si těžký nákup odvezou v kočárku. Přicházejí i starší lidé, kteří to mají z domova pro seniory kousek a míří sem pro své oblíbené sladkosti či pečivo,“ říká provozovatelka.

I když by se dalo asi očekávat, že v bezobalovém obchodu budou nakupovat hlavně ženy, mezi zákazníky dle Aleny Soukalové nechybějí rozhodně ani muži. Často takoví, již myslí na zdravé stravování. „A překvapivě i hodně mužů nakupuje bonbony,“ prozrazuje s úsměvem podnikatelka.

Papírování je už nuda

Obecně ale podle ní přicházejí samí milí lidé, kteří se snaží stravovat zdravěji, přemýšlejí nad tím, co konzumují, a je pro ně důležitý i bezobalový rozměr jejich nákupu. Někteří zákazníci dokonce přijíždějí i z relativně vzdálených míst právě proto, že je jim blízká bezodpadovost a kvalita surovin. Ale i lidé, kteří nejsou zrovna vybaveni vlastními sklenicemi, pytlíky nebo krabičkami, mohou samozřejmě do obchůdku zavítat. Jeho majitelka má bohatou zásobu nádob, které mohou zájemci využít.

V práci jako takové ji baví nejvíce právě setkávání s lidmi a vzájemné obohacování se. O recepty, postřehy, tipy. „Často ale sdílíme své životní příběhy a situace v dobrém i zlém. Původní profese sociálního pracovníka se ve mně prostě nezapře,“ konstatuje provozovatelka s tím, že z některých zákazníků se časem stali i její přátelé.

Naproti tomu nejméně ji uspokojuje administrativa, jež je s provozováním prodejny spojená. „Každou fakturu musím naskladnit, vést skladové hospodářství, dělat inventury, stále kontrolovat data spotřeby, mít všechny papíry pro všechny možné kontroly. To je někdy trochu nuda,“ uzavírá Soukalová.