Žďárská knihovna připravuje první jarmark pro dobrou věc, zapojit se může každý

Pořídit originální vánoční dárky a zároveň přispět na dobrou věc. To je posláním jarmarku, který vůbec poprvé připravuje Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Cílí hlavně na všechny místní příznivce domácího tvoření. Právě jejich výrobky budou totiž zájemci moci zakoupit za dobrovolnou částku.
Nápad na akci tohoto druhu vznikl mezi pracovnicemi žďárské knihovny více méně náhodou. Už neviděly smysl v tom, aby si vzájemně kupovaly vánoční dárečky za stokorunu.

„Člověk nad tím musel dlouho přemýšlet a stejně nakonec mnohdy pořídil nějaké nesmysly. A tak jsme se rozhodly, že vynaložené peníze raději pošleme na nějakou dobrou věc, konkrétně nadaci Dobrý anděl,“ vylíčila ředitelka knihovny Martina Sedláková.

Ruční vyrábění doma

Vzápětí přišla myšlenky rozšířit tuto formu obdarovávání i mezi další lidi. A tak vznikl Jarmark pro dobrou věc. „Chceme nejen naše čtenáře, ale i ostatní veřejnost poprosit, aby nám v průběhu listopadu nosili do knihovny ručně vyráběné dárečky. Mohou to být i přebytky z jejich domácího tvoření - ať už se jedná o věci háčkované, keramické, nebo třeba dřevěné,“ popsala ředitelka.

Výrobky si může každý tvůrce ocenit podle svého uvážení, na jarmarku však potom bude tato částka stejně uváděna pouze jako doporučená. Kolik za danou věc zákazník nakonec zaplatí, zůstane čistě na něm.

Celý výtěžek, který bude na akci vybrán, potom poputuje právě nadaci Dobrý anděl. Ta pomáhá především rodinám s dětmi, které přivedla těžká nemoc do složité životní situace. Pořadatelé ale upozorňují, že rozhodně nepůjde o žádný bazar. Lidé by tedy měli nosit skutečně pouze ruční výtvory, nikoliv třeba nevyužité věci z domácnosti nebo poškozené předměty.

Celý jarmark se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince, a to od 14 do 18 hodin na dvorečku knihovny. Návštěvníci si navíc kromě nákupů užijí také doprovodný program, jako je například kytarový recitál Slávka Klecandra nebo troubení z oken Čechova domu.

„Chybět nebudou ani svíčky, světýlka a skvělá vánoční atmosféra,“ zmínila Sedláková.

Své výtvory mohou nadšenci přinášet od soboty 22. listopadu.





25. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52





