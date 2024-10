Miniatura Zelené hory nebo vyjící šakal. Žďár plánuje ozdobit kruháče

„Vycházíme z myšlenky, že v minulosti měla města na svých vstupech městské brány, které ale už dnes v podstatě nahrazují právě kruhové křižovatky. A na řadě míst v Česku i v zahraničí na nich již běžně můžeme spatřit různé symboly vystihující dané město či region,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos.

Typickým příkladem je podle něj Třeboň a její kapr nebo velký lázeňský vodotrysk v Luhačovicích. „Jsou ale samozřejmě i další způsoby, třeba zajímavá květinová výzdoba, písmena tvořící názvy měst a podobně,“ vyjmenoval Mrkos.

Anketa napoví

Na výsledné podobě křižovatek se může podílet i veřejnost. „Budeme rádi, když se lidé zapojí do ankety, jež by nám nejprve pomohla shromáždit témata, která si v budoucnu dokážou představit i na nových kruhových objezdech. A že je toho spousta, na co můžeme být ve Žďáře hrdí – od bohaté historie spojené s cisterciáckým řádem přes nadčasovou architekturu až po pomyslnou bránu do Žďárských vrchů,“ nastínila možnosti mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

V anketě zájemci odpoví na to, jaké téma město a jeho okolí nejlépe vystihuje, s jakou myšlenkou či postavou se lze ve Žďáře identifikovat a na koho nebo na co může být Žďár hrdý. „Své návrhy je možné posílat do konce října na e-mail mestskebrany@zdarns.cz, nebo je i přinést osobně do informační kanceláře městského úřadu,“ sdělila Sobolová.

Příspěvek týkající se městských bran již radnice zveřejnila i na svém Facebooku. A plány na ozvláštnění kruhových objezdů vzbudily nevídaný zájem diskutujících. Obratem se tam sešlo přes stovku komentářů a nápadů. „Jsem pro zeleň. Kruhové objezdy jsou pro řidiče, kteří se mají věnovat řízení. Za mě by socha zbytečně zhoršovala výhled a poutala pozornost,“ vyjádřila se třeba Hana Klusáková a v podobném duchu i několik dalších lidí.

Vyjící šakal v kruháči?

Mezi nápady, čím „kruháče“ osadit, se dále opakoval kostel na Zelené hoře v různých obdobách. Diskutující ale navrhovali například i miniaturu komína místní firmy Žďas, zelenou hvězdičku coby logo města či spíše kuriózní vize – mimo jiné na vznik sochy vyjícího šakala, neboť Žďár bývá občas některými obyvateli sousedních měst označován poněkud hanlivě za Šakalov.

Za nápadem na vyzdobení příjezdu do Žďáru ve směru od Brna a z dálnice D1 od Jihlavy přišla pracovní skupina Městské brány, již tvoří Zdeněk Navrátil, Pavla Müllerová a Jiří Dokulil. Dle žďárského radního Navrátila nelze brát ohlasy na Facebooku jako úplně relevantní.

„Každý názor je pro nás důležitý, ale primárně budeme samozřejmě pracovat s těmi podněty, které přijdou na k tomu určený městský e-mail,“ řekl Navrátil. Pracovní skupině jde v první fázi o sběr témat, o jejichž konkrétním ztvárnění se potom bude dál jednat. Seznámena s nimi bude i veřejnost.

S ozvláštněním „kruháčů“ je už obeznámen také jejich vlastník – jihlavská správa ŘSD. „O možnosti pronájmu vnitřního prostoru budovaných kruhových objezdů jsme s představiteli Žďáru nad Sázavou jednali a vyslovili jsme s tímto pronájmem předběžný souhlas,“ sdělil Jiří Veselý, mluvčí ŘSD na Vysočině. Zatím ale stavba není předána k užívání, nájemní smlouvu tedy nelze uzavřít.

ŘSD se dle Veselého snaží vždy primárně spolupracovat s obcemi, na jejichž katastru daná křižovatka leží. „Pokud o takovou křižovatku nemá samospráva zájem, můžeme jednat o zřízení nájmu i s dalšími subjekty. Na tento pronájem však není právní nárok,“ upřesnil mluvčí s tím, že na Vysočině zatím bývá většina těchto dopravních staveb spíš osázena zelení nežli dekorována výtvarnými díly.

Hotovo bude příští rok

Propojku ulic Jihlavská a Brněnská, jejíž součástí jsou budoucí městské brány, začalo ŘSD budovat letos na jaře. Aktuálně se stavební ruch soustředí na obou koncích přeložky.

„Na ulici Jihlavské, v místě budoucí okružní křižovatky, která je součástí projektu, se pracuje na přeložkách inženýrských sítí, vodovodu a kabelů Cetin. Na protilehlém konci, poblíž ulice Brněnské, je zase od základů budován systém odvodnění,“ sdělil Veselý s tím, že na stavbě pracuje denně kolem 50 dělníků a množství těžké techniky. Po nové propojce by se mohli řidiči projet v druhé půli příštího roku.