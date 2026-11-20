Po kompletní výměně povrchů, veřejného osvětlení a mobiliáře či vybudování nové cyklostezky došlo v uplynulých dnech ještě k doplnění dřevin, jehož se ujala odborná firma. Celkem 23 vzrostlých listnáčů, které našly místo ve speciálním strukturálním substrátu, má oživit čerstvě vydlážděné plochy podél hlavního průtahu městem.
O novince informoval na svém facebookovém profilu i žďárský starosta Martin Mrkos, pod jeho příspěvkem však někteří diskutující kombinaci dřevin a dlažby příliš nedůvěřují. Podle arboristů z firmy Stromy na klíč, již měli výsadbu zeleně na starosti, však veřejnost chybně soudí pouze dle situace na povrchu, nikoliv pod ním.
„Lidé vidí výsadbovou jámu, která ale tvoří jenom zlomek místa. Podzemní prostor pro kořeny je přitom mnohem větší, sdílený mezi celou řadou stromů,“ vysvětlil Tomáš Kadlec z dodavatelské společnosti Stromy na klíč. Doplnil, že na každého „zeleného“ jednotlivce tak vychází poměrně velkorysé zázemí, čítající mezi osmi až patnácti metry krychlovými.
Dost prostoru pod zemí
Strukturální substrát, v němž vzrostlé, zhruba až desetileté sazenice končí, je směs ostrohranných kamenů. K nim je přimíchán kompost – pocházející přímo ze žďárské kompostárny – a biouhel coby „houba“ na živiny.
Zatímco na povrchu má směs jemnější konzistenci, pod zemí se skrývají hlavně větší kameny. „Tím, že jsou ostrohranné, nebudou na sebe tolik sesedat. Zůstane tak mezi nimi volný prostor, kudy mohou kořeny stromů časem prorůstat,“ objasnil Kadlec s tím, že se k nim tak snáze dostane rovněž voda a vzduch. „Nejde jen o to zasadit strom a odškrtnout si splněný úkol. Důležité je vytvořit mu podmínky, aby se mu dařilo i za deset, dvacet nebo třicet let,“ zdůvodnil využití strukturálního substrátu starosta Mrkos.
Na území podél rušné silnice a přilehlé nové cyklostezky přibyly tento týden hlavně javory mléče, těch je celkem 18. Jedná se o odrůdu, která má listí na podzim zbarvené více do oranžova až červena, takže oživí centrum Žďáru zářivými odstíny. Javory doplnila ještě pětice lip velkolistých.
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Všechny listnáče si minimálně v prvních letech vyžádají důkladnou zálivku. Poté, co byly vykopány ze školky a přemístěny na nové a poměrně náročné stanoviště, se totiž nacházejí v takzvaném povýsadbovém šoku. „A ten se minimalizuje právě i zálivkami,“ připomněl Kadlec. Jejich vydatnost závisí hodně na počasí.
Zrovna letošní léto bylo na dotování zeleně vodou velmi náročné. Například lípy vysazené v loňské etapě rekonstrukce na nově vydlážděném prostranství před jídelnou Vesna dostávaly v největších vedrech „napít“ dvakrát do týdne. „Na každý strom vycházelo zhruba 400 litrů týdně,“ přiblížil Kadlec.
Nové sazenice mají prozatím kolem šesti až sedmi metrů. Vyrůst by ale měly do zhruba trojnásobné výšky; jejich koruny se však mají rozrůstat spíše do šířky, díky čemuž budou i skýtat více stínu.
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Takzvaná následná péče, kterou bude dodavatelská firma pro město dřevinám po nadcházejících pět let zajišťovat, zahrnuje krom již zmíněného zalévání také střih, nátěr, kontrolu nebo pletí jam kolem stromů.
Až javory a lípy lépe rozvinou svůj kořenový systém, bude jim podle Kadlece sloužit k závlaze především dešťová voda. Přivedena k nim je díky spádování dlažby, ale i speciálními drenážemi.
Časem dojde rovněž k odstranění podzemního ukotvení dřevin. Tyto zpevňující popruhy drží javory i lípy ve stabilní poloze, aby se příliš nehýbaly – například ve větru – a mohly snáze kořenit.
Přes 46 milionů korun
Celá rekonstrukce náměstí, rozdělená do dvou etap, začala už loni na jaře. První část u Vesny byla dokončena ještě tentýž rok na podzim.
Letos zjara pak postoupila obnova centra do úseku od domu dětí a mládeže v Horní ulici až po křižovatku u kulturního domu, přičemž akce dospěla do finiše právě tento týden uvedenou výsadbou zeleně.
„Náklady na obě etapy rekonstrukce vyšly na 46,5 milionu korun,“ vyčíslila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová s tím, že investice byla bez dotace, tedy plně hrazená z prostředků města.
Postupné úpravy širšího jádra Žďáru tím ale nekončí. Výhledově je v plánu i obnova takzvaného atria – prostoru mezi bazénem a podchodem k náměstí Republiky – nebo okolí kulturního domu.