Neberte si ze mě příklad, vzkázal motorkář. Při honičce s policií letěl přes řídítka

„Prosím všechny, co jezdí, neberte si ze mě příklad. Berte to jako odstrašující případ,“ uvedl motorkář na facebookové skupině Radary a nehody ve Žďáře a okolí. „Ležím v nemocnici s otřesem mozku, pohmožděninami na plicích a skoro utrženým malíčkem. A děkuji bohu, že to dopadlo jen takhle.“

Honička začala, když policejní hlídka před 18. hodinou zastavila ke kontrole dvojici motorkářů. Zatímco jeden na výzvu okamžitě reagoval a zajel ke kraji, druhý se snažil ujet.

„Vlastně ani nevím, co mě napadlo jim ujíždět. V tu chvíli mi to přišlo jako nejlepší řešení. Ale nebylo...,“ píše motocyklista na sociální síti. „Dělám jen, co mě baví a při pohledu na majáky jsem asi zazmatkoval. Protože jinak si to nedovedu vysvětlit.“

Na sociální síti se mladík omluvil

Po nehodě policisté mladíkovi poskytli první pomoc a zavolali zdravotníky. Záhy také vyšlo najevo, že na motocyklu je upravená registrační značka. „Například z trojky byla udělána osmička. Navíc řidič není držitelem řidičského oprávnění pro tuto skupinu vozidel, “ upřesňuje policejní mluvčí Michaela Lébrová.



„Děkuji záchranářům za pomoc, i když jsem byl prý protivný,“ napsal dále mladík. „Chtěl bych se omluvit paní, která šla po tom chodníku. Musela se leknout. A i všem, co jsem vyděsil na přechodech a podobně,“ doplnil motocyklista.

Dechová zkouška na alkohol i test na drogy byly negativní. „Řidič je podezřelý z přestupků na úseku dopravy,“ dodala Lébrová. „Opětovně varujeme před riskantní jízdou a pokusy o ujetí, které mohou mít vážné následky,“ dodala.