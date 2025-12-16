Muž se podle svých slov nemohl dostat ven a zároveň se mu nedařilo telefonicky zkontaktovat majitele podniku.
„Na místo proto vyjela policejní hlídka, která situaci prověřila, a následně se jí podařilo provozovatele hospody dohledat,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Host usnul na záchodě, ze zamčeného klubu ráno volal policii
Provozovatel se dostavil na místo a osmadvacetiletého muže z uzamčené provozovny pustil ven.
Policie uvedla, že k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a případ uzavřela bez dalších následků.