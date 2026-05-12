Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Jana Nedělková
  12:52aktualizováno  12:52
Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení vody z průmyslové zóny. Horní rybník, jenž má tuto funkci plnit, totiž zrovna prochází rekonstrukcí.

Právě v oblasti kolem Horního rybníka měli hasiči napilno nejvíce. Při silných deštích tam bývaly potíže i v minulosti, kdy se voda přelévala přes přepad dál do ulic, ale letos situaci výrazně zkomplikovala právě obnova nádrže.

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou ulicí až do parku U Ivana a Veselské ulice.
Škody Žďárští sčítají také v parku U Ivana. Některé pěšiny jsou vymleté a poničené, zabrat dostal i povrch tamního dětského hřiště.
Hned v úterý ráno zahájila městská společnot Satt úklid po přívalových deštích. Proběhlo například čištění kanálů i cest.
Velká voda se v pondělí večer a v noci přehnala mimo jiné přes žďárské volejbalové kurty Na Rybníčku. Proud tekl skrze díru v rekonstruované hrázi Horního rybníka.
„V rámci rekonstrukce Horního rybníka zhotovitel - firma Aquasys - aktuálně opravuje hráz. Stavba se snažila na déšť nachystat, toto téma jsme probírali i na kontrolním dnu. Připravený retenční prostor bohužel neudržel tak masivní příval deště, kdy hladina vystoupala na více než metr,“ popsala Blanka Sobolová, mluvčí žďárské radnice.

Voda, mířící do města přes rybník Velký Posměch z přilehlé průmyslové zóny Jamská, se pak prohnala právě otvorem v opravované hrázi. Proud následně vtrhl na volejbalové kurty Na Rybníčku, které se nacházejí přímo pod hrází.

Volejbalisté hned večer sdíleli na svém Facebooku snímky a videa z povodně a hovořili o „totální destrukci antukových volejbalových kurtů“. V úterý už ale nechtěli událost nijak komentovat. „Nebudeme to dál medializovat,“ sdělil Pavel Veselý, předseda oddílu Volejbal Žďár nad Sázavou.

V médiích se totiž podle něj objevily i nepravdivé informace, že se hráz „Horňáku“ protrhla. „Hráz byla stavební firmou prokopána, a to již někdy v dubnu, takže voda se touto dírou v hrázi valila bez jakékoli překážky a nic protrhávat nemusela,“ uvedli v úterý ráno na Facebooku žďárští volejbalisté a doložili snímek otvoru v hrázi z 1. května 2026.

Škody pokryje pojistka

Město nyní následky přívalových srážek řeší. „Odpoledne máme jednání se zhotovitelem stavby, abychom si zrevidovali, co se stalo, jaké jsou dopady, škody a samozřejmě i jaká opatření přijmout, aby se situace už neopakovala,“ nastínil v úterý dopoledne žďárský starosta Martin Mrkos.

Podle něj šlo o skutečně mimořádnou událost. „Opatření firma učinila, ale na tak obrovské množství vody, jež v jednu chvíli spadlo, se lze asi jen těžko připravit,“ míní starosta. Dodal také, že stavba a její zhotovitel jsou pojištění, což je i povinností ze zákona. „Nechci předjímat, ale předpokládám, že šlo skutečně o zásah vyšší moci a škody na městském i soukromém majetku budou pokryty z pojistky,“ vyjádřil se Mrkos.

Voda totiž neškodila jen na kurtech. „Proud pokračoval dál přes křižovatku u Obchodního centra Convent, poté Smetanovou ulicí, přes park U Ivana až do ulice Veselská k mateřské školce,“ popsal David Partl, velitel Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek. Právě ti, společně se žďárskými profesionálními hasiči a jednotkou z místní části Veselíčko, u záplav zasahovali.

„Vyplavení nemovitostí nebo sklepů nám nikdo nehlásil, nejhůře asi dopadly právě kurty a park, kde jsou poničené v podstatě všechny cesty,“ dodal Partl.

Hned v úterý ráno se městská společnost Satt vrhla na úklid, jako je například čištění kanálů, silnic, chodníků a cest. Park U Ivana je momentálně obehnaný páskami se zákazem vstupu, aby při chůzi po vymletých stezkách nedošlo k úrazu. Další opravy budou dle vedení města následovat.

