„Rybovka“ spojuje nadšence. Do Žďáru jezdí na zkoušky i z Prahy nebo Pardubic

Nejen nezapomenutelný hudební prožitek přináší posluchačům Rybova Česká mše vánoční. Klasická sváteční skladba dává mnohé i samotným zpěvákům a muzikantům. Ti ze Žďárska uvedené dílo pečlivě nacvičují už od října. A propojení desítek lidí znamená pro zúčastněné cenné hudební zkušenosti, zážitky i nová přátelství.
„Rybovka je poměrně známá, velká většina sborů ji někdy absolvovala, na což jsme spoléhali. Bylo by těžké se v tomto počtu učit něco nového,“ míní hlavní iniciátor akce Jan Gregor. | foto: Jiří Bárta, 5plus2.cz

Pravděpodobně nejznámější vánoční skladba, mše Hej mistře od autora Jakuba Jana Ryby, zněla bazilikou ve Žďáře nad Sázavou už před dvěma lety. Že šlo o skutečně úspěšný počin dokládal hudebníky, zpěváky i velmi početným publikem zcela zaplněný chrám.

„A letos oživí vánoční svátky oblíbené dílo v podání místních umělců znovu. Zájemci se mohou těšit na Rybovu mši 27. prosince od šesti hodin večer, a to opět v prostorách baziliky Nanebevzetí Panny Marie,“ popsala za žďárské děkanství Lenka Šustrová.

Jak se dali dohromady

V roce 2023 se do projektu zapojilo kolem stovky nadšenců napříč věkem i hudebními zkušenostmi. „Oslovili jsme tehdy hudebníky a zpěváky z okolí – učitele základních uměleckých škol, členy různých hudebních těles, venkovských kapel nebo studenty konzervatoří,“ zavzpomínala Hana Bořilová, jež před dvěma lety, stejně jako letos, měla nacvičování skladby na starost, a to hlavně díky svým dlouholetým zkušenostem s vedením chrámového sboru svatého Prokopa.

S prvotním nápadem za ní v té době přišli varhaník Jan Gregor a také Petra Kynclová stojící v čele místního sboru Žďáráček. Ta ostatně sbormistryni Haně Bořilové pomáhá s nácvikem „Rybovky“ i nyní. Od samého počátku ale není hlavním cílem „pouze“ setkání a odehrání koncertu, ale především propojení lidí z různých sborů a hudebních těles. Což se daří. „Přidávají se i ti, o nichž jsme do té doby ani nevěděli, že tu někde blízko nás hrají či zpívají,“ zhodnotila Bořilová.

„Rybovka je poměrně známá, velká většina sborů ji někdy absolvovala, na což jsme spoléhali. Bylo by těžké se v tomto počtu učit něco nového,“ míní hlavní iniciátor akce Jan Gregor.
Důvod, proč při výběru skladby padla volba právě na Rybovku, která dokáže posluchače nabít neuvěřitelnou energií, je celkem prozaický. „Mně osobně se tato skladba moc líbí, je to symbol Vánoc,“ myslí si hlavní iniciátor celé akce Jan Gregor.
Zhruba stohlavý sbor diriguje Hana Bořilová. Ta ve Žďáře nad Sázavou dlouhé roky vede chrámový sbor v kostele sv. Prokopa.
Při žďárské Rybovce spojí síly členové různých sborů a kapel – například chrámový sbor od sv. Prokopa, Horácká muzika, část Svatopluku, vyučující ze základní umělecké školy, ale i lidé odjinud.
Pod záštitou obou farností a žďárské Základní umělecké školy (ZUŠ) Františka Drdly, která poskytuje prostory pro zkoušky, se tak dávají dohromady lidé, již třeba ani nepatří pod žádnou ze zapojených farností. Někteří jsou klidně ochotni na zkoušky dojíždět i z poměrně vzdálených míst za hranicemi žďárského okresu.

„V minulém ročníku se sjeli hudebníci ze širokého okolí a vytvořili nádhernou a přátelskou atmosféru. Na začátku koncertu moderátor představoval města, obce a farnosti, odkud účinkující přijeli a z lavic jim hrdě mávali jejich rodiny, přátelé a kněží,“ zavzpomínala sbormistryně Bořilová.

Letos už podle ní účastníci do přihlášek rovnou píší, odkud jsou, aby jejich zastoupení mohlo být opět představeno. „Přidávají se sólisté, studenti zpěvu a konzervatoří – často z velké dálky,“ doplnila Bořilová s tím, že právě pozitivní zkušenosti z roku 2023 byly zásadní motivací k letošnímu pokračování.

Hej mistře! Rybovu mši cvičí více než sto zpěváků a muzikantů, vystoupí jedinkrát

A zatím to vypadá, že se společné dílo bude přízni muzikální veřejnosti opět těšit. „Na první letošní říjnovou zkoušku přišlo téměř sedmdesát zpěváků. Postupně pak přibyli ještě nějací další,“ vyčíslila hudebnice. Zastoupena je řada měst z celé republiky, nechybějí třeba účastníci z Pardubic, Prahy nebo až z Nymburka.

„Vesměs se ale jedná o lidi, například studenty, kteří mají na Žďár a zdejší farnost nějaké vazby,“ podotkla Bořilová.

Zkoušky, jež se opět odehrávají v prostorách žďárské ZUŠ, připadají ještě na 22. listopadu a 13. prosince. Generálka se v bazilice uskuteční 27. prosince v půl čtvrté odpoledne, jen pár hodin před samotným slavnostním koncertem.

27. prosince 2023

Ve Velkém Meziříčí a Třebíči

Společné nacvičování Rybovy České mše vánoční je nyní v plném proudu i na řadě dalších míst napříč Vysočinou. Tradiční sváteční skladba v podání místních umělců zazní například ve Velkém Meziříčí, a to dokonce hned na několika koncertech – jak v kostele svatého Mikuláše, tak i na pódiu tamního Jupiter clubu.

Publiku se představí domácí pěvecké sbory, orchestry i sólisté, ostatně stejně jako v loňském roce, kdy tito nadšenci za svůj počin dokonce získali třetí místo v krajské anketě Zlatá jeřabina 2024 – konkrétně za přínos kulturnímu životu regionu. „Jsme rádi, že se tato krásná tradice stala pevnou součástí vánoční atmosféry ve městě. Její úspěch stojí na spolupráci všech zúčastněných – hudebníků, Jupiter clubu, farnosti, města i dobrovolníků,“ okomentovala Adéla Šoukalová, šéfka meziříčského Jupiter clubu.

Letošní program v podání kolem 150 účinkujících bude podle ní navíc obohacen o dva nové hudební kusy, Missa brevis – Sanctus od Jiřího Pavlici a Te Deum skladatele Zdeňka Merty. „Tyto skladby rozšíří tradiční Rybovu mši o moderní duchovní rozměr a dodají koncertu slavnostní charakter,“ doplnila Šoukalová. Na pódiu Jupiter clubu zazní Česká mše vánoční 14. a 15. prosince, vždy od 18 hodin, v mikulášském kostele pak 4. a 5. ledna 2026, rovněž se začátkem v šest hodin večer.

„Rybovku“, a to dokonce ve scénickém provedení s živými obrazy, si vychutnají rovněž zájemci v Třebíči. Večer s názvem Pospíchejme k Betlému se uskuteční v bazilice svatého Prokopa a Panny Marie 4. a 5. ledna, a to v podání orchestru a dvou pěveckých sborů.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chladné počasí stavbu D35 na Svitavsku nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři

Nový úsek dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami je krátce před dokončením....

Ačkoli v těchto dnech tak trochu všechny překvapil brzký nástup zimy a předpovědní modely naznačují, že ochlazení nebude jen krátkodobou záležitostí, dokončovaný úsek důležité dopravní tepny v podobě...

20. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v...

20. listopadu 2025  15:52

