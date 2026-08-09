Žďárské Slavnosti jeřabin odstartuje Cirk La Putyka, vrcholem bude hasičská fontána

Jana Nedělková
  8:02aktualizováno  8:02
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Akrobatické kousky, u nichž se tají dech. Ale i divadlo, muzika, humor a podněty k zamyšlení. To je představení Splash, které do Žďáru nad Sázavou přiveze špička české novocirkusové scény – Cirk La Putyka. Představením v parku u řeky Sázavy, na nějž bude vstup zdarma, začne tradiční festival Slavnosti jeřabin.

„Letošní, celkově již 32. ročník slavností, zahájíme v úterý 11. srpna v šest hodin večer, kdy se prostor Farských humen promění v divadelní a akrobatické jeviště,“ popsala Blanka Sobolová, mluvčí žďárské radnice.

Úvodní open-air představení, které má podtitul Cirkus o životě a mládí, přenese diváky do světa zapomenutého bazénu. Tam se čtyři starší gentlemani vydávají na cestu za objevováním radosti a svobody. Unavení každodenní rutinou už totiž ztratili schopnost vnímat malé zázraky kolem sebe i v sobě. Ale právě na tomto místě objeví něco nečekaného – Pramen mládí, ukrytý v tajemném sprchovém koutě, o nějž pečuje výjimečná žena.

Splash tak rozhodně není „jen“ o hledání fyzické mladosti, ale také o znovuobjevení dětské radosti a síly okamžiku. „To své“ si v představení najde skutečně každý.

Akrobacie i jídlo na Farských

Návštěvníky čeká mimo jiné pohled na umělce doslova létající vzduchem. Jedním z ústředních prvků vystoupení bude teeterboard, což je odrazová disciplína založená na principu páky. Dlouhé prkno, uložené na ose, uvádějí do pohybu dva nebo více akrobatů.

V představení Splash, jež do Žďáru přiveze česká novocirkusová špička Cirk La Putyka, nebude nouze o akrobatické prvky, kdy se umělci ocitají vysoko ve vzduchu nebo se třeba točí v obří obruči.
V představení Splash, jež do Žďáru přiveze česká novocirkusová špička Cirk La Putyka, nebude nouze o akrobatické prvky, kdy se umělci ocitají vysoko ve vzduchu nebo se třeba točí v obří obruči.
V představení Splash, jež do Žďáru přiveze česká novocirkusová špička Cirk La Putyka, nebude nouze o akrobatické prvky, kdy se umělci ocitají vysoko ve vzduchu nebo se třeba točí v obří obruči.
V představení Splash, jež do Žďáru přiveze česká novocirkusová špička Cirk La Putyka, nebude nouze o akrobatické prvky, kdy se umělci ocitají vysoko ve vzduchu nebo se třeba točí v obří obruči.
8 fotografií

„Těšit se lze i na dechberoucí skupinovou akrobacii banquine, podmanivý tanec, fyzické divadlo i hypnotizující točení v obruči zvané cyr wheel,“ vyjmenovala Sobolová a dodala, že představení město zajistilo ve spolupráci se žďárskou firmou DEL.

Vystoupením odstartují Slavnosti jeřabin, které však budou servírovat veřejnosti různorodý program po celý měsíc – až do 12. září. Připravena je řada koncertů a dalších představení, aktivit pro děti, dále otevření cisterciáckých stezek nebo oblíbený festival dobrého jídla Futrování na Farských.

Rytmy na hladině

Mezi jeden z vrcholů slavností patří hasičská fontána. Ta bude součástí celého odpoledního programu s názvem Rytmy na hladině, který se 21. srpna odehraje na břehu Pilské nádrže. Samotná fontána obsadí přímo vodní plochu a po setmění nabídne dokonalou souhru vody, světelných efektů a hudby.

Do „vodní části“, kdy žádané nasvícené obrazce vytvoří proudy z hasičských stříkaček, se zapojí kolem tří desítek sborů z regionu, a to pod taktovkou žďárských zámeckých dobrovolných hasičů.

„Budou tam jednotky z širého okolí, kromě Žďáru a jeho místních částí třeba i z Vysokého, Škrdlovic nebo Polničky,“ přiblížil David Partl, velitel Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek.

Žádné speciální tréninky podle něj týmy nemají, čeká je až generálka v den akce. Musejí však mít připravenou potřebnou techniku a dostatečný počet nadšenců, již se úkolu zhostí. Zkušenosti ostatně členové již nasbírali, hasičská fontána zářila ve Žďáře už v roce 2022, tenkrát však na Konventském rybníce pod Zelenou horou. Fascinující podívanou tehdy zajistilo davům nadšených diváků kolem dvou set hasičů s desítkami proudnic.

Rytmy na hladině však odstartují již odpoledne. Připraven bude program pro děti, tvoření, osvěžující mlžná stěna nebo hasičská pěna. Následně i bubenická show a lekce bubnování nebo koncert regionální kapely Exit.

„Velkým lákadlem je pak taneční workshop Jana Ondera. Tento profesionální tanečník, lektor a dvojnásobný král tanečního parketu ze soutěže StarDance dokáže svým nakažlivým optimismem a energií rozhýbat úplně každého. Pro děti má připravené hravé a jednoduché choreografie, u nichž se pobaví nejen malí tanečníci, ale i přihlížející,“ vylíčila Sobolová.

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