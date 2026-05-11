Domácí buchty, sirupy i mýdla. Stánek s lokálními výrobky staví na důvěře

Jana Nedělková
  14:12aktualizováno  14:12
Vše, co lidé z okolí umí upéct, zavařit, ušít, uplést, vymodelovat, vyřezat, vypěstovat nebo naaranžovat. Takové zboží ukrývá barevný stánek Kopretina na okraji Vortové ve Žďárských vrších. A třeba pro čerstvé buchty tam míří nejen turisté, ale i místní. Útratu pak zaplatí do kasičky či přes QR kód.

Samoobslužný kiosek na okraji obce, která se nachází na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje, otevřela čtyřiačtyřicetiletá Dominika Dočekalová společně s kamarádkou Magdalenou Táborskou.

„Zkusila jsem to loni před prázdninami. Vůbec jsem nevěděla, zda se to uchytí. Ale na obci nebyli proti a můj manžel, na němž byla výroba samotného stánku, naštěstí také ne,“ vzpomíná na začátky žena, která má na dohled od Kopretiny domek, kam jezdí s rodinou za rekreací.

Dominika Dočekalová (na snímku s dcerou) na cestách sama ráda nakupuje u místních. A tuto možnost chtěla dát i turistům ve Vortové.
Velkým lákadlem jsou pro místní i výletníky jsou čerstvé kynuté buchty, které peče místní obyvatelka Magdalena Táborská.
Kremrole, sušenky, křížaly a další pochutiny vytváří Dominika Dočekalová hlavně po večerech a nocích.
Návštěvníci mohou v Kopretině pořídit třeba i domácí sirupy, zavařeniny nebo pečené čaje a mastičky.
Mít samoobslužný obchůdek chtěla už delší dobu. I ona sama totiž na dovolených a výletech podobná zařízení moc ráda navštěvuje. „Přijde mi fajn podívat se, co místní lidé umějí. Ráda je také podpořím a něco si koupím,“ líčí Dočekalová a dodává, že dříve stánků tohoto druhu v okolí ani moc nebylo.

V poslední době jich sice postupně přibývá, ale zpravidla se jedná o samoobslužné lesní bary, kam lidé míří spíš za občerstvením – tedy na pivo, limonádu nebo třeba pro nějakou sušenku.

Samoobslužný stánek Kopretina ve Vortové

Obchůdek se nachází na severním okraji obce Vortová ve Žďárských vrších, na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje.

Zájemci stánek s venkovním posezením najdou přímo u silnice, která spojuje Vortovou se sousední obcí Hamry.

Od léta 2025 jej ve vsi provozuje Dominika Dočekalová (44) z Bošova na Pardubicku s pomocí své kamarádky Magdaleny Táborské z Vortové.

V Kopretině lidé pořídí například drobné občerstvení, dále například domácí zavařeniny, pečené čaje, sirupy, mastičky, sušenky, perníčky, dřevěné a další dekorace, květinová aranžmá, bylinné polštářky, soli do koupele, mýdla a další výtvory místních lidí.

Platba je možná do pokladničky nebo přes QR kód.

Aktuální informace a více informací mohou zájemci nalézt na facebookovém profilu zařízení pod názvem: Samoobslužný stánek Kopretina.

Takový základní sortiment, ovšem pouze v nealko verzi, má provozovatelka v Kopretině pro žíznivé a hladové poutníky také, ale její hlavní idea je trochu jiná. „Především jsem chtěla dát šanci místním, kteří něco zajímavého vyrábějí, aby se mohli pochlubit a nabídnout své výtvory zákazníkům. A lidem, co kolem procházejí či projíždějí, zase umožnit pořídit si netradiční suvenýr nebo ochutnat něco lokálního,“ vysvětluje maminka tří dcer.

Velké lákadlo? Čerstvé buchty

Ta má celou řadu koníčků, obzvláště těch kreativních, takže velkou část sortimentu vyrábí sama. Kolemjdoucí si mohou pořídit mimo jiné její džemy, bylinkové sirupy a pečené čaje z domácích surovin, dále také mastičky, soli do koupele, bylinné polštářky či mýdla

Peče i různé sušenky, preclíky, kremrole nebo suší křížaly. „I když ostatní tvůrci zprvu trošku váhali, nakonec počet prodejců a šíře nabídky postupně rostly. Zákazníci tady mají dnes k dispozici třeba krásně zdobené domácí perníčky, náramky, ručně vyráběné betonové mísy a květináče osázené živými květinami, pletené dekorace z pedigu nebo různé květinové aranže,“ vyjmenovává jen část sortimentu žena, která je jinak zaměstnaná jako pečovatelka v terénních sociálních službách.

Zásoby pro stánek tak vytváří během volna a po večerech. Občas jí pomohou i dcery, hlavně starší čtrnáctiletá, ale zapojují se i dvě pětileté. A samotný kiosek by nespatřil světlo světa bez pomoci jejího manžela. Ten je navíc jak autorem nepřehlédnutelné stavby, tak i dřevěných dekorací, jež jsou uvnitř ke koupi.

Vyhlášeným a velmi chutným lákadlem nejen pro turisty a cyklisty, ale i pro „domorodce“, jsou kynuté Honzovy buchty. V obchůdku se rozvoní vždy od pátku do neděle. „Lidé už si na ně zvykli, někteří k nám chodí vyloženě na buchty. Peče je má kamarádka Magdalena Táborská z Vortové, která mi i celkově moc pomáhá s provozem stánku. Ráno ho otvírá, večer zavírá, přes den jej chodí kontrolovat,“ vysvětluje Dočekalová, která žije v Bošově u Nasavrk a do vesnice dojíždí nepravidelně.

Byť měla provozovatelka zpočátku trochu obavy z krádeží a ničení, což není u takovýchto samoobslužných zařízení výjimkou, špatnou zkušenost má za bezmála rok fungování zatím jen jednu. „Jinak musím říct, že jsou lidé poctiví. Takže mohu stále věřit ve slušné zákazníky,“ usmívá se Dočekalová. Lidé nákup vždy zapíší do přiloženého sešitu, aby pak bylo snazší spočítat výdělek jednotlivým prodávajícím. Platba je možná do pokladničky, nebo prostřednictvím QR kódu.

Káva, punč i domácí vajíčka

Provozovatelka Kopretiny si chválí i spolupráci s vedením obce, které jí její nápad umožnilo realizovat. Dominika Dočekalová by ráda služby ještě mírně rozšířila. Zázemí už totiž celkem praská ve švech. „Mám takovou vizi, že bychom tady měli i kávovar a rychlovarnou konvici a lidé by si mohli udělat třeba kávu, nebo čaj. V zimě si pak načepovat z termosky například nealkoholický punč či svařák,“ plánuje podnikatelka a doplňuje, že ideální by byla i malá lednice.

Chtěla by totiž lidem nabídnout také domácí vajíčka, ať již ze svého chovu, či právě od vortovských chovatelů slepic. K tomu však bude potřeba menší přístavba z boku stánku. Té by se měl opět ujmout manžel provozovatelky.

