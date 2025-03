„Termíny konání trhů jsme sladili s Novým Městem a Žďárem a k pořádání zvolili amfiteátr. Tam je navíc krásné posezení, takže si tam lidé mohou vychutnat třeba snídani a posedět s přáteli,“ vyjádřila se Veronika Kučerová z bystřické kavárny Zastav se, která farmářské trhy pro město zajišťuje.

Úvodní březnový trh se setkal s velkým zájmem. „To jsme nečekali my ani prodejci. Některým zmizelo zboží z pultu už chvíli po vybalení, takže hned plánovali, že se na příští trhy lépe zásobí. Spokojenost byla i ze strany lidí, chodily nám krásné ohlasy, čehož si moc vážíme,“ sdělila pořadatelka.

Termíny nadcházejících farmářských trhů 2025 Bystřice nad Pernštejnem

5. dubna, 3. května, 14. června, 12. července, 9. srpna, 6. září, 4. října, 29. listopadu – od 9 do 12 hodin Nové Město na Moravě

12. dubna, 26. dubna, 10. května, 24. května, 7. června, 21. června, 5. července, 19. července, 2. srpna, 16. srpna, 30. srpna, 13. září, 27. září, 11. října, 25. října, 8. listopadu, 22. listopadu – od 8 do 12 hodin Žďár nad Sázavou

19. dubna, 17. května, 28. června, 26. července, 23. srpna, 20. září, 18. října – od 8 do 11.30 hodin

Cílem farmářských trhů je umožnit lidem nakoupit kvalitní a čerstvé potraviny a podpořit místní farmáře a prvovýrobce.

„Oslovujeme primárně místní. Amfiteátr je ale omezený rozlohou, proto se snažíme pouze o jednoho prodejce každého produktu. Zároveň se snažíme, aby byl sortiment rozmanitý. Velká poptávka je po zelenině a ovoci, tu ale v březnu ještě žádný z farmářů nabídnout nemohl. To se však bude s přibývajícím sluníčkem zlepšovat,“ přiblížila Veronika Kučerová.

Patnáct dřevěných stánků mají v Bystřici zapůjčených z Rozsoch, ale prodejci si mohou přivézt i své. Pokud o trhy bude dlouhodobě zájem, město pořídí vlastní stánky.

Celoročně pořádají farmářské trhy v Novém Městě na Moravě; letos jich bude celkem 21. Od dubna do listopadu se konají každou druhou sobotu, od ledna do března a v prosinci jednou za měsíc. Legrace to občas není ani pro pořadatele, ani pro prodejce.

„V zimě řešíme mráz, během roku přívalové srážky, největší problém je asi silný vítr, který bere stánky. Letos nám v lednu a v únoru vyšly termíny na zachumelené trhy, to byla prostě romantika. Samozřejmě pokud by přišla nějaká kalamita, pak bychom to na účasti prodávajících i nakupujících pocítili,“ popsala za pořadatele Petra Tomášková z novoměstského Horáckého muzea.

Základem jsou i v Novém Městě, kde trhy pořádají už patnáctým rokem, přímí výrobci a pěstitelé, zájem o prodej má řada výrobců z regionu, drobní farmáři či chovatelé. Svátečně se objevují i prodejci z větší dálky. „Od začátku k nám jezdí například pěstitelé brambor a výrobci uzenin. Kulaté výročí už mají výrobci trubiček, chovatelé drůbeže i další. Čeho ale máme stále nedostatek, je sortiment ovoce a zeleniny. Není to určitě problém jenom u nás, ale všech poctivých farmářských trhů,“ přiblížila Petra Tomášková.

Více informací Veronika Kučerová, kavárna Zastav se Bystřice nad Pernštejnem, tel. 792 762 237



Petra Tomášková, Horácké muzeum Nové Město na Moravě, tel. 601 592 013



Václav Košťál, TIC Žďár nad Sázavou, tel. 736 510 470

Důležitá je zpětná vazba od zákazníků, právě oni například předloni apelovali na vedení města ohledně zvýšení počtu termínů trhů. „Jsme moc rádi, že zákazníci smýšlejí podobně jako my. Dokud budou přemýšlet o tom, co a od koho nakupují, trhy fungovat budou. Pokud ale lidé přijdou a budou se jen promenádovat s kafíčkem v ruce, aniž by nákupem farmáře podpořili, neudrží se,“ dodala Petra Tomášková.

Značnou oblibu si za více než desetiletí získaly farmářské trhy konané jednou měsíčně od dubna do října na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. Od roku 2012 je pro město zajišťovaly Jana Vinopalová a Kateřina Fialová, od července 2021 pořadatelství vyhledávané akce převzalo město prostřednictvím turistického informačního centra.

Mimo farmáře a prvovýrobce se na letních prázdninových trzích objevují i regionální výrobci rukodělných produktů. „Na farmářských trzích se snažíme obsáhnout co nejširší záběr regionálních potravin a výpěstků. Co se týče výběru sortimentu, tak výrobců a prodejců například sýrů, česneku, sušeného masa, frgálů, dezertů a kávy je spíše přetlak, povětšinou nám ale chybí větší výběr zeleniny a ovoce,“ uvedl Václav Košťál ze žďárského turistického informačního centra.

Ačkoliv nejčastěji na žďárské farmářské trhy přijíždějí prodejci z regionu, výjimkou nejsou ani farmáři a výrobci ze vzdálenějších částí republiky. „Nejvzdálenější jezdí z Dolních Domaslavic, Havířova, Frýdku-Místku, Příbora, Valašského Meziříčí a Frenštátu pod Radhoštěm, tedy ze vzdálenosti až 250 kilometrů,“ doplnil Václav Košťál.