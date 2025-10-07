Jeho instalace by měla být zahájena zkraje tohoto týdne a potrvá asi 14 dní. „Práce budou probíhat za provozu, průjezd bude možný pouze jedním jízdním pruhem,“ upřesnila Martina Strnadová z meziříčské radnice.
Proti neukázněným řidičům. V ulici Arch. Neumana přibude zpomalovací práh
Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo
Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.
Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.
Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou
Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...
ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal
V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...
Den medu v Pardubicích láká na včelí produkty i lidovou zábavu
Milovníci medu, včel i řemesel si přijdou na své v sobotu 11. října 2025, kdy se v Kulturním domě Hronovická uskuteční 25. ročník Dne medu v Pardubicích.
Resselovo náměstí provoní rybí speciality i kapří soutěž
Chrudimské Resselovo náměstí bude v sobotu 11. října od 9 do 12 hodin patřit milovníkům ryb a tradičních pochoutek.
Lanškroun zve na výstavu linorytů
Multifunkční centrum LArt v Lanškrouně zve na vernisáž výstavy Políbeni múzou, která se uskuteční ve čtvrtek 9. října od 17 hodin. Výstava představí kolekci barevných linorytů grafika Pavla Piekara,...
Oprava historického okresního domu ve Slaném má začít v lednu nebo v únoru
Oprava historického okresního domu ve Slaném na Kladensku má začít v lednu nebo v únoru. Jde o památkově chráněnou budovu, vznikne v ní kulturní a vzdělávací...
O víkendu se otevře pro veřejnost dálnice
Dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem se v sobotu otevře veřejnosti. Zpřístupněn bude zhruba tři a půl kilometrů dlouhý úsek mezi Lačnovem a téměř půlkilometrovou estakádou.
Pavel Novotný o mandát zastupitele bojuje, případ chce dát k soudu
Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) není ani týden zpět z vězení a už vyráží do boje proti úřadům. Nechce se totiž vzdát mandátu zastupitele, který mu magistrát hodlá...
Důležitá ulice v Praze 5 bude otevřena o dva měsíce dříve. Auta se do Peroutkovy vrátí už v pondělí
Rekonstrukce ulice Peroutkova, jedna z klíčových dopravních staveb v Praze 5, končí v dřívějším termínu. Původně se přitom počítalo s dokončením všech prací až v roce 2026.
Klementinum
Výstava Kosmovy kroniky je k vidění v Praze 1 na Starém Městě v Klementinu na Mariánském náměstí.
Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště
Prahu čekají v příštích letech velké stavební proměny. Nové metro, most, nádraží i celá čtvrť na Smíchově. Projekty za stovky miliard korun zvýší kvalitu dopravy i každodenní život obyvatel. Jak se...
V Kraslicích slouží první žena jako velitelka hasičů v Karlovarském kraji
Výjezdová stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) v Kraslicích na Sokolovsku má od října novou velitelku. Jana Třísková je první ženou na této pozici v...
Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála
Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...
Výpravná pohádka ve Frýdlantě
Klasickou pohádku se scénickou hudbou a písničkami uvidí v sobotu návštěvníci městského kina ve Frýdlantu.