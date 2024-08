Na výlet do Údav a Sobíňova. Ždírec chystá další dvě bezpečné cyklostezky

Při pohledu na mapu je mnohým důvod jasný. Ze Ždírce nad Doubravou, ležícího na samém severním okraji Vysočiny, totiž hned čtyřmi směry vedou frekventované silnice první třídy. Když se přidá vytížená „dvojka“ na Chotěboř, začíná být jasné, že radnice ani nemůže jinak.

Takřka kamkoliv se chce chodec či cyklista z města dostat, musí po hlavním tahu. A to je při narůstajícím provozu a množství kamionů čím dál větší riziko. To si ve vedení ždíreckého úřadu uvědomili už dávno. A strategie budování bezpečných stezek se drží po mnoho let.

Takřka vysněná záležitost

Nyní radnice udělala krok k další cyklostezce. „Podali jsme žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro výstavbu cyklostezky do Údav. Bodově jsme na tom dobře, mohli bychom obdržet až dvacet milionů korun,“ informoval ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Cyklostezka do Údav je pro radnici takřka vysněnou záležitostí. Mluví se o ní mnoho let. Až do nynějška však všechny pokusy zřídit ji narážely na složitosti při výkupu potřebných pozemků i na vysokou cenu. Odhady hovoří o 35 milionech korun. Údavy jsou místní částí Ždírce nad Doubravou. Leží asi čtyři kilometry severně od města na silnici 37 směrem na Chrudim a Pardubice. I když se nedávno právě v tomto konkrétním úseku opravovala a modernizovala, stále je do Údav příliš úzká. Neodpovídá parametrům silnice první třídy.

Aby se po ní při současném provozu motali chodci a cyklisté, nepřipadá v úvahu. Proto kdo tudy opravdu musel, volil raději klikaté lesní a polní cesty přes Stružinec. Tomu by mohl být brzy konec.

Pokud se žádostí uspěje, vybuduje Ždírec pokračování cyklostezky, která už několik let vede z města ke hřbitovu v Horním Studenci. Odtud se má vinout nová, bezmála tři kilometry dlouhá stezka podél hlavního tahu až do Údav.

„Stezka půjde po levé straně ve směru na Pardubice. Už se nám podařilo buď vykoupit, nebo směnit všechny potřebné pozemky. Byl to boj, který trval čtyři roky. Museli jsme dohledat a oslovit vlastníky, což vůbec nebylo snadné,“ svěřil se Nikl.

Čekání na schválení žádosti

Ždírec už má projekt, pozemky, brzy bude i stavební povolení. Do díla by se mohl vrhnout co nevidět. Počkat však musí na schválení žádosti o dotaci. Vyrozumění by radnice měla dostat na konci letošního roku, případně v první polovině toho příštího. „Proto se zahájením stavby raději počítáme až v roce 2026,“ podotkl starosta Ždírce nad Doubravou.

Stezka bude opatřena asfaltobetonovým povrchem. Široká bude tři metry a sloužit bude jak chodcům, tak cyklistům. Kromě rekreační funkce bude zajišťovat i přístup k autobusovým zastávkám pro ty, kteří z nich jezdí do škol či zaměstnání.

Není to však jediná cyklostezka, na niž se lidé mohou začít těšit. V podobném termínu by se mohla budovat i zcela nová komunikace do Sobíňova. Už nyní cyklostezka vede na okraji Ždírce. Obě sídla připravují její prodloužení do sousední vesnice. Podél krajské silnice II/345. „Do konce letošního roku by měl být hotový projekt,“ přislíbil Bohumír Nikl.

„Řešíme poslední pozemky, zbývá nám vykoupit asi půl hektaru. S vlastníkem jednáme a máme jeho příslib,“ popsal starosta Sobíňova Miloš Starý. Většina téměř dvoukilometrové trasy bude ležet právě v katastru této obce se zhruba sedmi sty obyvatel.

„Bezpečnou cyklostezku tu potřebujeme. Do Ždírce dojíždí mnoho našich občanů do práce, děti do škol. Musí po silnici, po které denně projede šest a půl tisíce aut,“ vysvětluje starosta Starý.

Dohoda se Správou železnic

Na budoucí cyklostezce se bude nacházet jeden unikát. Stezka bude muset překonat železniční trať z Havlíčkova Brodu na Pardubice. A tak hned vedle klasického silničního železničního přejezdu přibude jeden speciální pro cyklisty. „Se Správou železnic už jsme dohodnuti, že až budou příští rok silniční přejezd opravovat, hned vedle vybudují také nový pro cyklisty,“ podotkl Miloš Starý.

Až bude vše hotovo, bude se Ždírec nad Doubravou moci pochlubit nevídaným. Ať cyklista z města vyjede jakýmkoliv směrem, vždy minimálně do sousední obce dojede bezpečně po cyklostezce.

Ani to však Ždírci nad Doubravou nestačí. V delším časovém výhledu je vybudování cyklostezky až ke skanzenu Veselý Kopec. Tam by mohla stezka pokračovat z Údav. Byť známý soubor lidových staveb už leží na území Pardubického kraje, ze ždírecké místní části je to vzdušnou čarou necelé tři kilometry. A podobné úvahy má ždírecká radnice i o cyklostezce směrem na Hlinsko. Ta by mohla pokračovat dál z Benátek, kam už byla dovedena v minulosti, podél silnice 34 přes Chlum. Také zde to bude chtít rozjet „přeshraniční“ spolupráci, taktéž Hlinsko už leží na Chrudimsku.

„Začínáme kvůli tomu jednat se starosty Všeradova a také Vysočiny ve směru na Veselý Kopec, přes jejichž území by stezka musela vést. Jsme v kontaktu i s vedením úřadu v Hlinsku. Ale to ještě bude běh na dlouhou trať,“ poznamenal Bohumír Nikl.