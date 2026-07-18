Vysočině jako kraji malých obcí hrozí zánik velmi malých škol

Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se budou slučovat. Kapacita teď městům v základních ani mateřských školách nechybí, uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Pro nejmladší děti se poslední dobou rozšířila nabídka míst v dětských skupinách.
Novou dětskou skupinu, která nabízí péči o děti mladší tří let, otevřel letos v dubnu ve své místní části Hněvkovice i Humpolec na Pelhřimovsku. "Co se týká zajištění potřeb pro děti v předškolním vzdělávání, tak v tomto ohledu jsou kapacity dle mého názoru zajištěny. Dle demografické studie by nám měl nadále růst počet dětí na základních školách, kdy by vrchol měl nastat kolem roku 2029 až 2030," uvedl starosta Humpolce Petr Machek (HumpolecGO!).
Na nápor dětí v základních školách se Humpolec připravuje rozšířením Základní školy Hálkova, ve které bude od začátku příštího roku osm nových učeben. "U druhé základní školy Hradská je připraven projekt na novostavbu tělocvičny a družiny," dodal Machek.
O existenci školy se naopak obávají v Lipníku na Třebíčsku. Tamní základní škola patří k nejmenším na Vysočině. Má deset žáků a do první třídy od září žádné další dítě nenastoupí, řekl ČTK Pavel Nedvědický, starosta Lipníku, kde žije přes 400 lidí. Škola podle něj funguje z rozhodnutí předchozího vedení obce jako dvojtřídní. "Uvidíme po volbách, jaká bude situace. Buď se škola zavře nebo z ní bude jednotřídka, protože dvě třídy neutáhneme. V lednu tady skončil starosta a já jsem nechtěl dělat žádné zásadní rozhodnutí," vysvětlil Nedvědický, proč chce rozhodnutí o osudu školy nechat až na zastupitelstvu vzešlém z podzimních voleb. Udržet školu v chodu podle něj bude problematické, i kdyby se do ní přihlásily všechny děti narozené v obci. Rodiče ale často hlásí své děti do jiných škol, třeba kvůli tomu, aby měly snadnější dostupnost kroužků.
O vzniku svazkové školy s obcemi v okolí starosta nejednal. Žádné informace o jejich vzniku v kraji nemá ani krajský úřad.
Dostatečná kapacita mateřských a základních škol je v krajské Jihlavě, která očekává, že zájem se bude spíš snižovat. "Do základních škol nám budou postupně ještě tři roky přicházet stabilní počty dětí, asi 600 dětí ročně. Následně pocítíme úbytek, který nyní máme první rok v mateřských školách, kdy jsme oproti loňskému roku zapsali o 100 dětí méně," uvedl mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.
Zatím se podle něj Jihlava nechystá uzavírat některá pracoviště mateřských škol. Existují dokonce záměry na stavbu nové mateřské i základní školy, ale jen v případě, kdy se podaří postavit nové obytné čtvrti.
Zjara letošního roku bylo v mateřských školách na Vysočině v běžných třídách 17.586 dětí, dalších 193 bylo ve speciálních třídách a 42 dětí navštěvovalo lesní mateřskou školu. Individuálním vzdělávání mělo vyřízeno 97 dětí. Předškolní vzdělávání je pro děti povinné po pátých narozeninách.
V základních školách bylo 46.715 v běžných třídách, 920 ve speciálních třídách a 153 na individuálním vzdělávání, uvedla Svatošová. Údaje o počtu žáků v příštím školním roce bude mít kraj k dispozici až v září.