Vysoká škola v Jihlavě a Dukla jednají o vstupu do univerzitní hokejové ligy

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) s hokejovou Duklou připravují podklady pro vstup do Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Projekt univerzitního hokeje v posledních letech nabývá na významu a představuje novou platformu pro propojení sportu a vysokoškolského vzdělávání, uvedla radnice na webu.
"Univerzitní liga by mohla přinést posílení sportovních aktivit studentů, zvýšení atraktivity studia a studentského života v Jihlavě i větší propojení školy s regionem," uvedl rektor VŠPJ Zdeněk Horák. Zároveň dodal, že projekt obsahuje řadu aspektů, které je nutné zvážit.
Vysokoškolské hokejové týmy mají vlastní vrcholovou soutěž - Univerzitní ligu ledního hokeje. Tabulka v poslední sezoně obsahovala 12 týmů.
"Potvrzuji, že aktuálně dokončujeme veškeré podklady a kroky potřebné k zapojení do projektu Univerzitní ligy ledního hokeje. U některých talentovaných hráčů se jejich potenciál nemusí projevit hned, ale například až během vysokoškolských studií," uvedl Slavomír Pavlíček, majoritní vlastník HC Dukla.
Zastupitelé Jihlavy schválili na dubnovém zasedání účast města ve spolku na podporu studentů hrajících hokej či organizace hokejových utkání. Debata se týká i zajištění odpovídající hráčské základny a celkového fungování týmu.
"S rostoucím počtem studentů dává smysl podporovat i jejich sportovní aktivity včetně univerzitního hokeje. Věřím, že tento projekt může být impulzem i pro vznik dalších vysokoškolských týmů a sportovních akcí," uvedl primátor Petr Ryška (ODS).
VŠPJ byla zřízená 3. června 2004. Studovat tam je možné osm bakalářských programů s technickým, ekonomickým nebo zdravotním a sociální zaměřením. Má také tři navazující magisterské obory. Školu, která je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí na Vysočině, nyní navštěvuje 1963 studentů.