Galerie praskala ve švech. Výstava mistra Nováka je událostí roku

Tomáš Blažek
  8:22aktualizováno  8:22
Galerijní událost roku. Tak se dá označit zahájení výstavy výtvarníka, básníka a pedagoga Ladislava Nováka. Právě na Třebíčsku to byl stěžejní umělec. Byl nepsaným mistrem starší generace zdejších výtvarníků. Výstava se koná u příležitosti výročí 100 let od jeho narození. Potrvá do 2. listopadu.

Nabité předsálí třebíčského Malovaného domu při vernisáži nasvědčovalo, že nepůjde o běžnou výstavu. „Po dvou desetiletích se jedná o dlouho očekávanou a připravovanou největší Novákovu výstavu zde v Malovaném domě. V Třebíči je to podle mého výstava roku a současně i obecně jedna z největších výstav Novákova díla,“ potvrdila Aneta Bartoňová z třebíčského Městského kulturního střediska.

Ladislav Novák se narodil 4. srpna 1925 v Turnově, zemřel v Třebíči 28. července 1999. Vystavená kolekce představuje asi osmdesát Novákových prací od padesátých let až po poslední rok jeho života.

Všestranný umělec Ladislav Novák působil od šedesátých let jako malíř, od sedmdesátých let nesměl publikovat. Původní profesí měl být jirchářem v rodinné firmě v Třebíči.
10 fotografií

„Jsou zde zastoupeny všechny jeho techniky včetně alchymáže, froasáže, veronáže či lité tuše, které se věnoval v poslední fázi života. Některá díla jsou vystavena vůbec poprvé,“ zvedla Bartoňová.

Kurátorem výstavy je Lubomír Kressa, sběratel a znalec Novákova díla. Exponáty zapůjčili kromě sběratelů také pražské Museum Kampa nebo Moravská galerie v Brně. Výstavu úvodní performancí zahájil „fyzický básník“ Petr Váša, dlouholetý Novákův příznivec.

Vernisáže se zúčastnila řada Novákových spolupracovníků, přátel nebo studentů z doby, kdy učil na gymnáziu, i výtvarníci z Prahy, Brna i ze Slovenska.

V tvorbě se odrazilo úmrtí manželky i syna

Na vernisáži byl například František Dvořáček, Novákův lékař a blízký přítel. „Jsem dojatý a vděčný, že se výstavu zdařilo uspořádat, podařilo se sem shromáždit velmi kvalitní výběr, který zaznamenává všechna Novákova tvůrčí období,“ podělil se o dojmy Dvořáček.

„Byl pro mě přítelem, velice hodným a laskavým člověkem, i studentům poskytoval rady a pomáhal jim se studiem. Byl také mým pacientem, takže jsem znal i jeho rodinný a soukromý život, který byl velice těžký, zvláště když mu zemřela manželka a syn. To se odráželo asi pět let i v jeho tvorbě. Až pak se zase jeho tvorba prozářila, když se seznámil s novou přítelkyní,“ vzpomínal Dvořáček na Nováka, který byl jeho průvodcem moderním uměním.

Umění ze zmuchlaného papíru. Výročí slavného výtvarníka připomene výstava

„Seznámil mě s řadou lidí třeba z řad slovenských výtvarníků, kteří k němu pravidelně přijížděli a pak pokračovali k Demlovu hrobu do Tasova a za Ludvíkem Kunderou do Kunštátu. Byly to každoroční spanilé jízdy, krásná setkání,“ vybavil si Dvořáček.

Novákovu tvorbu v počátcích inspiroval surrealismus, později třeba Jackson Pollock. „Snažil se reagovat na světově dobově aktuální umělecké trendy, navazoval kontakty s domácí uměleckou scénou,“ formulovala kunsthistorička Marie Bergmannová.

Novák například intenzivně spolupracoval s jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků Jiřím Kolářem.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.