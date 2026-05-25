Plány na novou jihlavskou čtvrť narazily na realitu. Nelze přesunout podzemní sítě

Jan Salichov
  14:02aktualizováno  14:02
Dlouholeté plány na bytovou výstavbu v jihlavské lokalitě Špitálské předměstí narazily na nečekané komplikace pod povrchem. Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně předpokládalo. Radní proto schválili kompletní přepracování územní studie pro tuto lokalitu o rozloze přesahující čtyři hektary.

„Oživit tuto oblast a najít investora, který by zde postavil nové bydlení, se město snaží dlouhodobě. Velmi intenzivně to řešilo už minulé vedení radnice,“ uvedl primátor Petr Ryška (ODS). „Území je ale majetkově i technicky velmi složité, a proto jsme nyní schválili zadání nové studie, která nám na celou tuto oblast musí přinést nový návrh.“

Oblast doprovázejí obavy místních obyvatel, že by v této části města mohly vyrůst až třináctipatrové výškové budovy. Vedení města potvrzuje, že územní plán v určité ploše takto vysoké stavby umožňuje, finální podoba a přesný počet domů či budoucích obyvatel jsou však v tuto chvíli zcela otevřené.

Ukázalo se, že inženýrské sítě jsou tam tak složité, že se nedají vůbec přeložit. Celé území se proto musí vyřešit a návrh překreslit.

Radek Popelkanáměstek primátora Jihlavy (ANO)

„Původní čísla vycházela ze staré studie, ta se ale nyní bude celá předělávat. Nevím, jestli v té nové studii bude domů více, nebo méně. To záleží na architektech a na možnostech, které jim území nabídne,“ reagoval náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL).

Hlavním důvodem pro kompletní změnu plánů je kritická infrastruktura ukrytá pod zemí. Původní developerské záměry sice počítaly s tím, že se inženýrské sítě v rámci koridoru jednoduše přeloží jinam, technické prověření ale ukázalo, že to není možné.

Údolím prochází masivní koridor

„Ukázalo se, že inženýrské sítě jsou tam tak složité, že se nedají vůbec přeložit. Celé území se proto musí vyřešit a návrh překreslit,“ vysvětlil náměstek primátora Radek Popelka (ANO).

Podle něj údolím prochází mimořádně masivní koridor. „Je tam stažená dešťová i splašková kanalizace z celého Horního Kosova. Navíc ještě letos zahájíme posílení severozápadní větve vodovodu, která napojuje vodojem Bukovno. Ke dvěma stávajícím pásmům tam přibude třetí důležité vedení,“ popsal komplikace Popelka.

Hmotové vizualizace ze staré územní studie ukazují plány na terasové bytové domy zasazené do členitého svahu pod Möbelixem v Jihlavě. Kvůli nečekaně složité infrastruktuře pod zemí však tato podoba padá a architekti budou muset celé území navrhnout znovu.
Pohled na svažité území vedle obchvatu Jihlavy, nad nímž ční nepřehlédnutelný poutač obchodního domu Möbelix. Volné parcely chce radnice využít pro nové bydlení, architekti ale dostali nové zadání.
Zatímco podzemní sítě vystavily architektům stopku, v otázce dopravy má město jasno. Radnice už získala klíčové povolení pro budoucí příjezd do nové čtvrti.

„Máme vyřešené a od Ředitelství silnic a dálnic schválené dopravní napojení. Víme, že nebude v kolizi s plánovaným rozšířením přivaděče,“ ubezpečil náměstek Piáček.

Garáže ani zahrádky se bourat nebudou

Vedení Jihlavy zároveň mírní obavy lidí, kteří mají na Špitálském předměstí zahrádky nebo garáže. Územní studie se sice z urbanistického hlediska musí dívat na oblast jako na jeden celek, okamžitá demolice stávajících objektů ale na pořadu dne není.

Města sází na levnější družstevní bydlení, v Jihlavě po něm touží stovky lidí

Celá lokalita se navíc nachází v komplikovaném majetkovém uspořádání - část pozemků drží město, část je v soukromých rukách. „V tuto chvíli se počítá s tím, že by se stavělo výhradně na volných pozemcích. Můžeme zahrnovat pouze parcely, které město vlastní nebo nad nimi má kontrolu. Rozhodně se to netýká pozemků soukromých vlastníků,“ zdůraznil Popelka s tím, že výstavba bude probíhat postupně po etapách a teprve časem možná dojde ke změnám i v místech, kde stojí garáže.

Nové zadání pro architekty má za cíl navrhnout takové řešení, které bude reálně proveditelné a dokáže na složité podzemní sítě i nové vstupy do území správně zareagovat. „Až budeme mít novou územní studii v rukách, rádi ji veřejnosti představíme,“ uzavřel Piáček.

